Транки, брифы и семейки: выбираем "правильные" мужские трусы

Боксеры, или "семейки"

Такое белье похоже на шорты, имеет максимальную площадь покрытия, свободный крой и продуваемость. О поддержке речь не идет совсем, зато отлично подходит для полной фигуры и очень свободна в ношении.

Название свое получили за сходство с боксерскими шортами, которые спортсмены надевают для выхода в ринг.

Они могут быть длиннее или короче, но принцип один: боксеры должны быть плюс минус свободны. Есть более и менее зауженные разновидности.

Боксеры, которые когда-то называли "семейками"

Брифы (они же слипы)

На самом деле, кто-то классифицирует брифы и слепы, как разные виды нижнего. Но принцип у тех и у тех один – они должны обтягивать и держать то, что нужно. Когда-то такие трусы называли "плавками".

Сегодня можно встретить модели с более и менее открытыми ногами, с гульфиком и без него. Но часто к слипам относят те, что с максимально открытыми ногами, а к брифам те, которые более закрыты.

Эти мужские трусы подходят практически всем, но лучше всего смотрятся на атлетической фигуре. Хорошая поддержка и аккуратная посадка делают брифы лучшим выбором при ношении облегающих или зауженных брюк.

Брифы подойдут атлетам

Когда-то такие слипы называли плавками

Транки (они же боксеры-брифы и их разновидности, например хипстеры)

Это довольно новая модель мужских трусов, получившая широкое распространение последние двадцать лет. Поскольку раньше им не было названия, их тоже когда-то называли боксерами.

Сидят так же как и слипы, в облипку, но имеют более длинный силуэт - в виде облегающих коротких шорт.

Стандартные транки

Посадка варьируется – существуют модели с обычной посадкой, да и модели с низкой талией. Так же варьируется и длина, которая может доходить до половины бедра.

Удлиненные транки

Такие трусы хорошо сидят на худом телосложении.

Хипстеры – своего рода короткие транки

Есть еще совершенно новые, "экстремальные" модели мужских трусов: стринги (имитирующие женские стринги), джоки и другие малораспространенные, на которых подробно мы останавливаться не будем, чтобы наш контент не отнесли к неприемлемому...