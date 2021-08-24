Трамплины из надгробий: на еврейском кладбище в Ровно устроили велопарк (видео)
На месте старого еврейского кладбища в Ровно устроили велопарк. Там велосипедисты устроили специальную трассу для трюков.
Об этом информирует объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
Так, для построения трамплинов молодежь использует старые надгробия с текстами на иврите, которые кое-где выглядят из-под земли.
"В центре города разрывается место захоронения. Молодежь извлекает из земли старые еврейские надгробия, которые затем использует для построения трамплинов. А с самой земли строятся трамплины", — говорится в сообщении.
Кроме того, ОЕОУ обратились к областной администрации города Ровно с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта. Власти ОГА приняли ходатайство и готовят соответствующие документы.
Также в общине отмечают, что присвоение этого статуса даст инструменты для защиты кладбища от постоянного осквернения.
Как известно, старое еврейское кладбище Ровного окончательно было разрушено в конце 1960-х годов.
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