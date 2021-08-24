Трампліни з надгробків: на єврейському кладовищі у Рівному влаштували велопарк (відео)
На місці старого єврейського кладовища у Рівному влаштували велопарк. Там велосипедисти влаштували спеціальну трасу для трюків.
Про це інформує Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ).
Так, для побудови трамплінів молодь використовує старі надгробки з текстами на івриті, які подекуди виглядають з-під землі.
"У центрі міста розривається місце поховання. Молодь витягує із землі старі єврейські надгробки, які потім використовує для побудови трамплінів. А з самої землі будуються трампліни", — йдеться в повідомленні.
Окрім того, ОЄГУ звернулися до обласної адміністрації міста Рівного з проханням присвоїти кладовищу статус культурно-історичного об'єкта. Влада ОДА прийняла клопотання і готує відповідні документи.
Також у громаді зазначають, що присвоєння цього статусу дасть інструменти для захисту кладовища від постійного осквернення.
Як відомо, старе єврейське кладовище Рівного остаточно було зруйноване наприкінці 1960-х років.
Раніше ми повідомляли, що у Рівному на День Незалежності випав сильний дощ. Через це скасували частину заходів.
Також під Рівним прямо на ходу загорівся поїзд.