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Трампліни з надгробків: на єврейському кладовищі у Рівному влаштували велопарк (відео)

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Рівне, Вівторок 24 серпня 2021 19:11
Трампліни з надгробків: на єврейському кладовищі у Рівному влаштували велопарк (відео) На єврейському кладовищі влаштували велопарк (фото: jewishnews)
Автор: Тетяна Самарук

На місці старого єврейського кладовища у Рівному влаштували велопарк. Там велосипедисти влаштували спеціальну трасу для трюків.

Про це інформує Об'єднана єврейська громада України (ОЄГУ).

Так, для побудови трамплінів молодь використовує старі надгробки з текстами на івриті, які подекуди виглядають з-під землі.

"У центрі міста розривається місце поховання. Молодь витягує із землі старі єврейські надгробки, які потім використовує для побудови трамплінів. А з самої землі будуються трампліни", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, ОЄГУ звернулися до обласної адміністрації міста Рівного з проханням присвоїти кладовищу статус культурно-історичного об'єкта. Влада ОДА прийняла клопотання і готує відповідні документи.

Також у громаді зазначають, що присвоєння цього статусу дасть інструменти для захисту кладовища від постійного осквернення.

Як відомо, старе єврейське кладовище Рівного остаточно було зруйноване наприкінці 1960-х років.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному на День Незалежності випав сильний дощ. Через це скасували частину заходів.

Також під Рівним прямо на ходу загорівся поїзд.

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Рівне кладбище
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