Microsoft розглядає купівлю TikTok: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok, і зазначив, що хотів би бачити "конкурс пропозицій" за продаж додатка соціальної мережі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на британський сайт новин BBC .

На запитання журналістів про те, чи готує американський техногігант заявку на придбання, Трамп відповів: "Я б сказав, так", додавши, що "багато компаній виявляють великий інтерес до TikTok".

І Трамп, і його попередник Джо Байден протягом кількох років намагалися змусити китайську материнську компанію TikTok, ByteDance, продати свої американські операції з міркувань національної безпеки.

Відтермінування заборони та можливі переговори

Це сталося після того, як минулого тижня Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok адміністрацією Байдена, через яку застосунок на короткий час було відключено для 170 мільйонів користувачів у Сполучених Штатах.

Незважаючи на надання TikTok 75-денного відтермінування, саме Трамп став першим президентом, який почав тиск на ByteDance з метою продати застосунок.

У серпні 2020 року ByteDance запропонувала Microsoft розглянути можливість купівлі TikTok, що генеральний директор американської компанії пізніше назвав "найдивнішою річчю".

Пізніше TikTok вибрав як потенційного партнера конкурента - компанію Oracle, проте ця угода також не була укладена.

Трамп раніше заявляв, що веде переговори з кількома сторонами щодо купівлі TikTok, і очікує ухвалити рішення щодо майбутнього застосунку протягом наступних 30 днів. Представник Microsoft заявив, що компанії "поки нічого повідомити".

Хто ще хотів купити TikTok

Раніше серед потенційних покупців TikTok згадували мільярдера Френка МакКорта і канадського бізнесмена Кевіна О'Лірі, відомого як інвестора в шоу Shark Tank (американський аналог Dragon's Den).

Найбільший YouTube-блогер у світі Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast, також заявив про свій інтерес до купівлі TikTok після того, як кілька інвесторів зв'язалися з ним з приводу його твіту, в якому він висловив зацікавленість.