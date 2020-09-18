Трамп запретил TikTok: названа неожиданная причина

Дональд Трамп подписал запрет на скачивание приложения TikTok в США. Администрация Трампа заявила, что запрет распространяется на еще одно мобильное приложение – WeChat. Уже 20 сентября запрет вступит в силу. Об этом сообщает The Washington Post.

Официальный представитель ведомства сообщил, что блокировка загрузки TikTok в США может быть отменена Дональдом Трампом до того, как запрет вступит в силу вечером в воскресенье, если ByteDance удастся заключить соглашение по поводу своего бизнеса в США.

Также представитель Министерства торговли США рассказал, что ведомство не будет запрещать дополнительные технические транзакции для TikTok до 12 ноября. Это дает компании дополнительное время на завершение переговоров по бизнесу в США.

Министр торговли Уилбур Росс также назвал официальную причину запрета китайских приложений.

"Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии. По указанию президента мы предприняли значительные действия по борьбе со злонамеренным сбором Китаем персональных данных американских граждан, одновременно продвигая наши национальные ценности, демократические нормы, основанные на правилах", - заявил американский чиновник.

Также в администрации Трампа заявили, что за пользование приложением правительство не будет никого преследовать. Цель запрета - уменьшить использование приложений с течением времени, сказал чиновник.

"Мы не собираемся вести такого человека, который использует WeChat для общения с людьми за границей, к федеральному судье”, - сказал чиновник.

В воскресенье Соединенные Штаты также запретят предоставление услуг, позволяющих использовать WeChat для денежных переводов или мобильных платежей. Эта мера, вероятно, затронет банки и другие финансовые учреждения, которые облегчают платежи.

Напомним, что ранее Трамп призвал провести выборы в США без голосования по почте.

Также сообщалось, что в США назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19.