Трамп заборонив TikTok: названа несподівана причина

Дональд Трамп підписав заборону на скачування програми TikTok в США. Адміністрація Трампа заявила, що заборона поширюється на ще один мобільний додаток – WeChat. Вже 20 вересня заборона набуде чинності. Про це повідомляє The Washington Post.

Офіційний представник відомства повідомив, що блокування завантаження TikTok в США може бути скасована Дональдом Трампом до того, як заборона набуде чинності в неділю ввечері, якщо ByteDance вдасться укласти угоду з приводу свого бізнесу у США.

Також представник Міністерства торгівлі США розповів, що відомство не буде забороняти додаткові технічні транзакції для TikTok до 12 листопада. Це дає компанії додатковий час на завершення переговорів по бізнесу в США.

Міністр торгівлі Уілбур Росс також назвав офіційну причину заборони китайських додатків.

"Сьогоднішні дії ще раз доводять, що президент Трамп зробить все, що в його силах, щоб гарантувати нашу національну безпеку і захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії. За вказівкою президента ми зробили значні кроки по боротьбі зі шкідливим збором Китаєм персональних даних американських громадян, одночасно просуваючи наші національні цінності, демократичні норми, засновані на правилах", - заявив американський чиновник.

Також в адміністрації Трампа заявили, що за користування додатком уряд не буде нікого переслідувати. Мета заборони - зменшити використання додатків з плином часу, сказав чиновник.

"Ми не збираємося вести таку людини, яка використовує WeChat для спілкування з людьми за кордоном, до федерального судді", - сказав чиновник.

У неділю Сполучені Штати також заборонять надання послуг, що дозволяють використовувати WeChat для грошових переказів або мобільних платежів. Ця міра, ймовірно, торкнеться банків та інші фінансові установи, які полегшують платежі.

Нагадаємо, що раніше Трамп закликав провести вибори в США без голосування поштою.

Також повідомлялося, що у США назвали терміни початку масової вакцинації від COVID-19.