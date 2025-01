“Make America Great Again”. Чому лозунг Трампа такий популярний і хто його придумав насправді

Хто першим почав говорити “Зробимо Америку великою знову”?

Хоча більшість людей асоціюють “Make America Great Again” із Дональдом Трампом, який активно використовував його ще під час своєї президентської кампанії у 2016 році (і продовжує “юзати" гасло й досі), фраза з’явилася набагато раніше.

Вперше вона була використана ще у 1980 році Рональдом Рейганом під час його передвиборчої кампанії. Саме тоді Рейган і його команда зробили акцент на необхідності повернути Америці її велич, що на той момент було важливим посланням після економічного спаду 1970-х років.

Трамп, балотуючись у президенти вперше відродив цей вислів. Ба більше, він зареєстрував його як торговельну марку.

Отже, по суті, активно використовувати цей вираз почав Рейган, однак саме Трамп зробив його всесвітньо відомим.

Варто зазначити, що до Рейгана кандидат від Республіканської партії в президенти США на виборах 1964 року Баррі Голдвотер також часто апелював до ідеї “відновлення Америки”, говорячи про повернення до традиційних цінностей і економічної сили країни.

Подібну ідею просував також у 20-х роках під час своєї кампанії майбутній 31-й президент США Герберт Гувер. Він щоправда використовував гасло “A Chicken in Every Pot and a Car in Every Garage" (“Курятина у кожній каструлі і машина в кожному гаражі”), яке, одначе, так само натякало на створення більшого добробуту для Америки. Хоча це не пряме використання “Make America Great Again”, концепція процвітання і повернення до "величі" була дуже схожою.

Білл Клінтон під час своєї президентської кампанії 1992 року також сказав: "We’re going to make America great again, economically great again, productive again" (“Ми зробимо Америку знову великою, економічно великою і продуктивною"). І хоча він не використовував фразу як офіційне гасло, вона прозвучала у його промовах, наголошуючи на необхідності економічного відродження США.

Гасло Make America Great Again часів Рейгана (фото: Вікіпедія)

Чому цей вираз такий популярний?

Гасло “Make America Great Again" залишається для багатьох американців символом певного політичного і соціального руху. І на це є кілька причин.

Зокрема, це гасло апелює до почуття ностальгії за “кращими часами”, навіть якщо ці часи є ідеалізованими. Воно викликає сильну емоційну реакцію серед прихильників і опонентів.

Для мільйонів американців “MAGA”, як часто скорочують гасло, також стало символом їхніх цінностей: економічного націоналізму, патріотизму та відстоювання традицій.

Ситуація на міжнародній арені також підтримує популярність MAGA. У 2025 році США зіштовхуються з новими глобальними викликами, такими як економічна конкуренція з Китаєм, зміни в світовій політиці та геополітичні кризові ситуації. Ці проблеми змушують частину американців звертатися до націоналізму і прагнення зберегти або відновити домінуюче становище країни, що й було обіцяно через “Make America Great Again".

Крім того, завдяки широкому використанню в культурі, гасло стало частиною мемів, музики, фільмів і літератури. Воно перестало бути лише політичним і стало впізнаваним брендом.

Водночас фраза “Make America Great Again" наривається і на критику. Дехто вважає, що MAGA викликає ностальгію за минулими етапами, коли соціальні, расові та економічні нерівності були більш вираженими.

Після 2016 року у ЗМІ рух MAGA часто асоціювався з популізмом. Критики вважають, що це гасло підтримує і підсилює протистояння між ліберальними та консервативними поглядами, що веде до поляризації суспільства.

Але одним із найбільших питань, що ставлять критики MAGA, є те, коли саме Америка була “великою" і як цей період визначається. Це ідеалізоване минуле часто залишається невизначеним, а різні групи можуть мати різні уявлення про те, коли Америка була на своєму найвищому рівні. Для одних це може бути час після Другої світової війни, для інших - епоха, коли соціальні та расові проблеми були ігноровані.

Дональд Трамп у кепці Make America Great Again у 2016 році (фото: Вікіпедія)

Чи актуальне це гасло сьогодні?

Як би там не було, у 2025 році вираз “Зробимо Америку великою знову” залишається популярним серед представників Республіканської партії та консервативних політичних сил, які використовують це гасло як символ боротьби за американські інтереси в політиці, економіці та культурі.

Це стало частиною ідентичності для певної частини американців, які підтримують ідеї економічного націоналізму, суворого контролю за імміграцією та зміцнення традиційних цінностей.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який став переможцем на президентських виборах у США у листопаді 2024 року, офіційно очолить Білий дім 20 січня 2025 року - в цей день відбудеться інавгурація 47-го президента США. Трамп складе присягу як президент США о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом), розпочинаючи свій другий термін на посаді гаранта американської конституції.