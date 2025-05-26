iPhone і Android лише в США? Що задумав Трамп і чому це може стати проблемою для всіх

Погроза пролунала за тиждень після того, як Дональд Трамп заявив про "невеликі розбіжності з Тімом Куком" - на тлі повідомлень про плани Apple повністю перенести виробництво iPhone в Індію.

Як повідомляє Financial Times, основний підрядник Apple, компанія Foxconn, уже займається будівництвом нового заводу з виробництва дисплеїв для iPhone на суму 1,5 млрд доларів у місті Ченнаї на півдні Індії.

Apple диверсифікує виробничі ланцюжки вже кілька років, особливо активно після пандемії COVID-19 і на тлі погіршення відносин США з Китаєм.

Наразі Індія підпадає під глобальне базове мито в розмірі 10%, тоді як для Китаю діє підвищений тариф у 30%. У серпні цей показник може значно зрости після завершення 90-денного періоду зниження ставок.

Незважаючи на те, що смартфони та інші пристрої Apple зараз звільнені від більшості цих тарифів, невизначеність у торговельній політиці, що зберігається, підштовхує корпорацію до прискореного виведення виробництва за межі Китаю.

У лютому Apple оголосила про плани побудувати новий завод у Техасі і найняти 20 000 осіб у США протягом наступних чотирьох років, що становить інвестицію в розмірі 500 мільярдів доларів. Однак ці плани не стосуються виробництва iPhone.

Дональд Трамп погрожує Apple введенням 25-відсоткових мит у спробі змусити її перенести виробництво iPhone у Сполучені Штати (фото: Getty Images)

Які частини iPhone виробляють у США?

Деякі компоненти виробляються у США. Найпомітніший з них - скло, що захищає екран, яке виготовляється компанією Corning. Частина виробництва розташована в Кентуккі, але також здійснюється на зарубіжних заводах Corning.

iPhone складається з більш ніж 2000 деталей, що поставляються з десятків країн. Багато з них неможливо виробляти всередині країни.

У деяких випадках сировина (наприклад, рідкоземельні метали) відсутня в США. В інших випадках компоненти доступні тільки у певних постачальників. iPhone вимагає одних із найскладніших мікросхем у світі, всі з яких виробляються на Тайвані. Чи можна перенести це виробництво в США? Можливо, але оцінка часу на це варіюється від кількох років до десятиліть.

А як щодо збирання телефонів?

Після тривалого занепаду виробництва в США тепер спостерігається брак інфраструктури, навичок і досвіду, на що неодноразово вказували не тільки Apple, а й інші американські компанії, що виробляють продукцію в Китаї.

Молсон Харт, генеральний директор компанії Viahart, що виробляє навчальні іграшки, докладно описав ситуацію.

Його продукція виготовляється шляхом формування пластику в певні форми. Такі формувальні машини відсутні в США. Навіть якби вони були, не знайшлося б фахівців, здатних налаштувати їх у разі зміни вимог або відремонтувати в разі поломки, оскільки майже ніхто в США більше не володіє такими навичками.

Аналогічно, виробничі потужності Apple використовують машини для прецизійного різання та інші складні інструменти, що потребують кваліфікованого обслуговування.

Тім Кук одного разу заявив в інтерв'ю, що всіх інженерів з інструментального обладнання в Америці можна вмістити в одній кімнаті. У Китаї ж їх стільки, що вони можуть заповнити футбольні стадіони.

Тім Кук припустив, що в Америці недостатньо інженерів-інструменталістів, щоб зробити перенесення виробництва iPhone у США здійсненним (фото: Getty Images)

Чи захочуть американці виконувати таку роботу?

Це питання залишається відкритим, і міністр торгівлі США Говард Латник спробував відповісти на нього.

"Армія з мільйонів і мільйонів людей, які закручують маленькі гвинтики для збірки iPhone - таке виробництво прийде в Америку", - заявив Латник.

Ця заява викликала широку критику. Китай навіть випустив відео, згенеровані штучним інтелектом, на яких зображені повні американці, які незграбно працюють із дрібними деталями на фабриках.

Однак варто розглянути реальні умови на виробничих підприємствах iPhone. Збиранням телефонів займається Foxconn, велика тайванська компанія, з якою Apple співпрацює вже багато років.

Умови праці та ймовірні порушення на заводах Foxconn у Китаї добре задокументовані. Навіть без звинувачень у поганому поводженні, зміни тривають від 10 до 12 годин, часто шість днів на тиждень, і включають надзвичайно повторювані завдання.

Один із працівників описав, як йому доводилося встановлювати 1200 гвинтів за звичайну зміну. Якщо він робив перерву на туалет, йому доводилося компенсувати втрачений час.

Новий завод Foxconn недалеко від індійського міста Бангалор частково функціонує в даний час. Коли він досягне повної потужності у 2027 році, на ньому працюватимуть 50 000 осіб.

За даними індійської газети Economic Times, на території заводу також буде побудовано 30 000 гуртожитків для персоналу. Інакше кажучи, багато співробітників будуть не тільки працювати на фабриці, а й жити там протягом тривалих періодів часу. Foxconn завжди так робила, стверджуючи, що це необхідно для ефективної роботи.

Чи буде американська фабрика з виробництва iPhone включати гуртожитки? На це питання поки що ніхто не дав відповіді.

Завод Foxconn Technology Malaysia (фото: Wikimedia)

Питання про оплату праці

Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим минулого року, Foxconn в Індії пропонує співробітникам харчування, проживання та зарплату в розмірі 200 доларів на місяць, або близько 2400 доларів на рік, що приблизно відповідає ВВП на душу населення Індії (2480 доларів за даними Світового банку).

Якщо використовувати той самий орієнтир для розрахунку зарплати американських працівників на заводі у США, вони отримували б близько 82 769 доларів на рік, що відповідає поточному ВВП на душу населення у США.

Apple не взяла на себе зобов'язання виробляти iPhone у США, тому неможливо точно сказати, скільки компанія платила б співробітникам, але це, безумовно, було б значно вище, ніж в Індії або Китаї.

Як це вплине на вартість iPhone?

Точно сказати неможливо. Новий iPhone 16 наразі коштує 799 доларів США.

З урахуванням мит, введених у квітні, швейцарський банк UBS оцінив, що ціна зросте до більш ніж 1400 доларів. Ці мита були скорочені раніше цього місяця, але тільки на 90 днів. Неясно, чи підвищить Трамп їх знову.

Спроби передбачити ціну iPhone, якщо його вироблятимуть у США, ще складніші. Деякі галузеві аналітики називали цифру в 3500 доларів або більше, але точну оцінку наразі дати неможливо.

Один факт не викликає суперечок: ціна, безумовно, не залишиться незмінною.