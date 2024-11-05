Трамп чи Гарріс? ШІ назвав переможця виборів у США 2024

Молоді підприємці, які вважають, що їхні чат-боти зі штучним інтелектом можуть краще моделювати людську поведінку, аніж самі люди, погодилися перевірити свою модель на виборах 2024 року.

Двоє студентів, які заснували компанію Aaru, використовують дані перепису населення та інші демографічні дані для створення тисяч аватарів виборців зі штучним інтелектом, кожен з яких має сотні рис особистості, щоб імітувати реальних людей.

Боти ("агенти") отримують інформацію з новин та інших джерел, яку могли б споживати ці люди, а потім їм задаються питання про їх переваги - у даному випадку, за кого вони голосуватимуть. Фінк і Кох кажуть, що проведені ними тести показують, що їхня система неймовірно точна і набагато дешевша і швидша у використанні, ніж традиційні опитування.

Вони відтворили електорат у ключових штатах за допомогою репрезентативних ботів - тисячі або більше в кожному штаті - і опитали про їхні переваги. Моделі мали доступ до новин до півночі неділі, тому вони могли почути про мітинг Дональда Трампа у Пенсільванії та Камали Гарріс у Мічигані.

Вони провели симуляцію кілька разів і оцінили ймовірність перемоги Трампа в Аризоні у 73,3 відсотків, у Північній Кароліні - у 62,1 відсотка та у Джорджії - у 61,8 відсотків; у той же час шанси Гарріс на перемогу в Мічигані становлять 63,3 відсотків, у Неваді - 53,4 відсотків, у Пенсільванії - 52,4 відсотків та у Вісконсіні - 50,9 відсотків.

Як боти Aaru голосують у президентських перегонах в семи штатах, що вагаються (фото: Semafor)

Якщо голосуватимуть лише боти, то це буде напружене голосування, а Камала Гарріс переможе з невеликою перевагою.

Опитування - це, у найкращому разі, неточна наука, яка намагається вгадати наміри населення шляхом вибірки невеликої групи, що загрожує безліччю можливих помилок на кожному етапі процесу, тим більше що в наші дні все менше людей готові відповідати на опитування.

Агентам Aaru, незважаючи на їхні людські недоліки, завжди можна зателефонувати, і за достатньої кількості їх сумарні відповіді в теорії мають наближатися до реальності.

У будь-якому випадку, системі Aaru не обов'язково значно перевершувати традиційні опитування, щоб мати цінність; достатньо бути на їхньому рівні за точністю - або, принаймні, не гірше - щоб вигравати у них за швидкістю та вартістю.