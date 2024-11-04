Не краще, ніж хаотичність Трампа. Які можуть бути ризики для України від перемоги Гарріс

У разі перемоги Камали Гарріс на виборах президента США проблемою може стати відсутність у неї чіткої зовнішньополітичної стратегії. Це може призвести до деякої пасивності, що вплине, зокрема, й на допомогу Україні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Гарріс чи Трамп? Як позначаться на Україні результати виборів у США" .

Як зазначив глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов, загалом Гарріс чітко артикулювала бажання побачити поразку Росії та обіцяла продовжити політику Джо Байдена щодо надання допомоги Україні.

І це, за його словами, раціональні очікування, оскільки Гарріс все ж таки частина нинішньої адміністрації.

"Але щоб впевнено стверджувати саме так, не вистачає конкретики від неї самої. І від того, хто може обійняти ключові посади в її адміністрації. Зараз багато хто у Вашингтоні звертає на це увагу. Одна справа - хто стане президентом, інша - хто стане радником і таке інше", - додав аналітик.

Своєю чергою експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв зазначає, що з Гарріс все не так просто, як здається.

За його словами, вона більш прогнозована, більш інституційна (готова працювати в рамках налагоджених контактів), але проблемою може стати відсутність чіткої зовнішньополітичної стратегії.

"Все це може призвести до деякої пасивності, ще більш обережної зовнішньої політики. У випадку України це так само погано, як хаотичність Трампа. Вочевидь при ній США продовжать підтримку. Але чи дочекаємося ми реально рішучої позиції, нових рішень і якісно нової підтримки ? Є питання", - вважає експерт.