В США перше селище оголосило результати виборів

У крихітному нью-гемпширському містечку Діксвілл-Нотч завершилось голосування в рамках президентських виборів. Кандидати на посаду голови Білого дому Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У голосуванні брали участь четверо республіканців, а також двоє незалежних виборців.

Зазначається, що містечко закрило виборчу дільницю одразу після опівночі відповідно до традиції, яка бере свій почато ще з 1960-го року.

Згідно з переписом населення, проведеним у 2010 році, в місті проживало всього 12 осіб. Під час виборів це місце традиційно викликає інтерес журналістів, оскільки його жителі першими публікують свої підсумки голосування.

На останніх двох президентських виборах жителі Діксвілл-Нотча віддали свої голоси на підтримку кандидата від Демократичної партії. У 2020 році всі п'ятеро виборців містечка одностайно проголосували за Джо Байдена, а у 2016 році чотири з семи голосів отримала Гілларі Клінтон. Решта голосів розділилася між Дональдом Трампом, який здобув два, і кандидатом від Лібертаріанської партії Гері Джонсоном, який отримав один голос.

Вибори у США

У вівторок, 5 листопада, в США проходять чергові вибори президента. Основними кандидатами в боротьбі за посаду є Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Згідно з останніми опитуваннями, рейтинги обох кандидатів майже рівні. Ключовими для визначення переможця стануть сім так званих "хитких штатів" - регіонів, де виборці часто змінюють свою підтримку між кандидатами різних партій.

Детальніше про те, чого очікувати Україні після виборів у Штатах - в матеріалі РБК-Україна.