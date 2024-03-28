UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Традиційна українська пісна страва Сичики: цей рецепт вже майже забули

Як приготувати старовинну пісну страву сичики (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Сичики - народна українська страва родом з Сумської області. Там їх готують переважно у Великий піст. Хоча ця страва дуже поживна, корисна, смачна і дуже цікава. Приготувати сичики буде дуже просто.

Як готувати сичики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео "Українські рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Квасоля - 500 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Олія - 3 ст. ложки
  • Часник - 2 зубчики
  • Сіль - до свого смаку
  • Солені огірки

Як готувати сичики

Квасолю потрібно залити водою та залишити на ніч. Далі викладаємо замочену квасолю у каструлю, заливаємо чистою водою та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо до готовності - це приблизно 1 година. Після зливаємо зайву рідину та товчемо квасолю до стану пюре.

На сковорідку наливаємо олію, ставимо на вогонь, нагріваємо. Цибулю ріжемо кубиком і викладаємо на сковорідку. Смажимо, помішуючи, до золотистого кольору.

Даємо олії з цибулі стекти та додаємо цибулю до пюре з квасолі. Гарно все перемішуємо. Гарячу олію окремо додаємо до вичавленого часнику і дрібки солі, перемішуємо. Це - заливка для сичиків.

З квасолевого пюре руками формуємо кульки, викладаємо на тарілку, зверху поливаємо часниковою заправкою.

На стіл сичики подаються з соленими чи маринованими огірками.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиПриготуванняУкраїнська кухня