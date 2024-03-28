Традиционное украинское постное блюдо Сычики: этот рецепт уже почти забыли

Что вам понадобится:

Фасоль - 500 г

Лук - 1 шт.

Масло растительное - 3 ст. ложки

Чеснок - 2 зубчика

Соль - по своему вкусу

Соленые огурцы

Как готовить сычики

Фасоль нужно залить водой и оставить на ночь. Затем выкладываем замоченную фасоль в кастрюлю, заливаем чистой водой и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим до готовности - это примерно 1 час. После сливаем лишнюю жидкость и толчем фасоль до состояния пюре.

На сковородку наливаем растительное масло, ставим на огонь, нагреваем. Лук режем кубиком и выкладываем на сковородку. Жарим, помешивая, до золотистого цвета.

Даем маслу от лука стечь и добавляем лук в пюре из фасоли. Хорошо все перемешиваем. Горячее масло отдельно добавляем к выжатому чесноку и щепотке соли, перемешиваем. Это – заливка для сычиков.

Из фасолевого пюре руками формируем шарики, выкладываем на тарелку, сверху поливаем чесночной заправкой.

На стол сычики подаются с солеными или маринованными огурцами.