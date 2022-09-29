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Товари для обігріву дорожчають: як українці утеплюються до зими і що найчастіше купують

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Четвер 29 вересня 2022 09:04
Товари для обігріву дорожчають: як українці утеплюються до зими і що найчастіше купують Фото: як утеплюються в Україні, готуючись до зимового сезону (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Багато українців в умовах російської повномасштабної війни з безперервними обстрілами та на тлі тривожних прогнозів про ймовірне зниження температури в домівках стали ретельніше готуватися до холодної пори року, щоб легше пройти зиму.

При цьому разом із підвищеним інтересом громадян до утеплення піднялися ціни й на товари для обігріву, розповіли Styler аналітики OLX.

Як свідчать дані пошукових запитів за вересень 2022-го, цієї осені збільшився попит на ковдри та пледи. Вони перекривають сезонну зацікавленість кондиціонерами.

"Утеплюватися термобілизною українці почали лише у вересні - ми зафіксували рекордні 26,5 тисяч запитів. Минулого року цей показ був у 3,5 раза меншим", - кажуть фахівці.

Також на популярному сайті безплатних оголошень громадяни шукали дрова з червня до вересня 282 тисячі разів. Печі в "рейтингу зацікавленості" поступаються лише з невеликим відривом - 214 тисяч запитів.

Які товари для утеплення шукали українці у вересні 2022 на OLX:

  • Печі (чавунні, буржуйки тощо) - 42,5 тисячі разів
  • Дрова - 40,5 тисячі разів
  • Ковдри та пледи - 27 тисяч разів
  • Термобілизна - 26,5 тисячі разів
  • Котли (електричні, газові, твердопаливні) – 25 тисяч разів.

Як змінилися ціни за місяць

  • Якщо порівнювати динаміку цін із червня по вересень, то вартість котлів підскочила на 18% - становить близько 7 тисяч гривень.
  • Дрова подорожчали на цілих 25% - їхня середня ціна тепер становить 1 500 гривень за кубометр.
  • Печі подорожчали у півтора раза і зараз коштують 4 тисячі гривень.

Що стали частіше купувати із товарів для утеплення

Згідно зі статистикою OLX Доставка, найчастіше наприкінці літа українці купували теплі ковдри та пледи - у серпні було оформлено понад 2 600 замовлень, що більш ніж у 5 разів перевищує показник минулого року, розповіли аналітики.

Також утричі частіше ніж у серпні 2021 року українці замовляли спальні мішки (891 раз). Багато замовлень було і конвекторів (652 доставки).

Середній чек замовлень через OLX Доставка товарів для обігріву в серпні

  1. теплі ковдри та пледи - 350 грн/шт;
  2. спальні мішки - 900 грн/шт;
  3. конвектори - 1 600 грн/шт.

Раніше повідомлялося, що в Україні жителі територій, що постраждали від бойових дій, зможуть безплатно отримати дрова для обігріву житла взимку.

Також ми писали, як український винахідник опалює будинок за допомогою сонця.

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