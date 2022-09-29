Товары для обогрева дорожают: как украинцы утепляются к зиме и что стали чаще покупать
Многие украинцы в условиях российской полномасштабной войны с непрекращающимися обстрелами и на фоне тревожных прогнозов о вероятном понижении температуры в домах стали тщательнее подготавливаться к холодной поре года, чтобы легче пройти зиму.
При этом вместе с повышенному интересу граждан к утеплению поднялись и цены и на товары для обогрева, рассказали Styler аналитики OLX.
Как свидетельствуют данные поисковых запросов за сентябрь 2022-го, этой осенью увеличился спрос на одеяла и пледы. Они перекрывают сезонную заинтересованность кондиционерами.
"Утепляться термобельем украинцы начали только в сентябре - мы зафиксировали рекордные 26,5 тысячи запросов. В прошлом году этот показ был в 3,5 раза меньше", - говорят специалисты.
Также на популярном сайте бесплатных объявлений граждане искали дрова с июня по сентябрь 282 тысяч раз. Печи в "рейтинге заинтересованности" уступают лишь с небольшим отрывом - 214 тысяч запросов.
Какие товары для утепления искали украинцы в сентябре 2022 на OLX:
- Печи (чугунные, буржуйки и т.п.) - 42,5 тысячи раз
- Дрова - 40,5 тысячи раз
- Одеяла и пледы - 27 тысяч раз
- Термобелье - 26,5 тысячи раз
- Котлы (электрические, газовые, твердотопливные) - 25 тысяч раз.
Как изменились цены за месяц
- Если сравнивать динамику цен с июня по сентябрь, то стоимость котлов подскочила на 18% - составляет около 7 тысяч гривен.
- Дрова подорожали на целых 25% - их средняя цена теперь составляет 1 500 гривен за кубометр.
- Печи подорожали в полтора раза и сейчас стоят 4 000 гривен.
Что стали чаще покупать из товаров для утепления
Согласно статистике OLX Доставка, чаще всего в конце лета украинцы покупали теплые одеяла и пледы - в августе было оформлено более 2 600 заказов, что более чем в 5 раз превышает показатель прошлого года, рассказали аналитики.
Также втрое чаще чем в августе 2021 года украинцы заказывали спальные мешки (891 раз). Много заказов было и конвекторов (652 доставки).
Средний чек заказов через OLX Доставка товаров для обогрева в августе:
- теплые одеяла и пледы - 350 грн/шт;
- спальные мешки - 900 грн/шт;
- конвекторы - 1 600 грн/шт.
Ранее сообщалось, что в Украине жители пострадавших от боевых действий территорий смогут бесплатно получить дрова для обогрева жилья зимой.
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