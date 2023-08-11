Товар на "гарантії": ось як відремонтувати або замінити неякісну річ безкоштовно
Під час купівлі побутових товарів снує певний ризик - виявлення браку, дефектів та поломки не з вини споживача. Тому варто знати, як відремонтувати за "гарантією".
Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.
Які товари підлягають гарантії
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів", технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.
Перелік груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, затверджено постановою КМУ від 16.03.2017 № 23.
До них відносяться холодильники, відеокарти, пилососи, квадрокоптери, фотокамери, швейні машини, пральні машини, принтери, морозильні камери, компресори, ноутбуки, планшети, бойлери, домофони, телевізори, монітори, процесори, смарт-годинники, ігрові приставки та інші.
Важливо при купівлі уточнювати у продавця, чи підлягає товар гарантійному обслуговуванні.
Якщо так, то відповідно до постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. N 506 продавець зобов'язаний:
- у присутності покупця здійснити перевірку товару на наявності документів, у тому числі гарантійного талона, комплектності товару, зазначеної в документах
- поінформувати споживача про правила користування товаром
- заповнити відповідні розділи гарантійних талонів на обслуговування
- видати споживачеві квитанцію чи інший документ, що засвідчує факт купівлі товару
Скільки триває ремонт
Слід зазначити, що товар повинні відремонтувати протягом чотирнадцяти днів.
До того ж на письмову вимогу споживача на час ремонту надається товар аналогічної марки. Для цього продавець або виробник зобов’язані мати обмінний фонд товарів.
У разі виявлення в придбаному товарі недоліків, які не дозволяють використати його повною мірою, необхідно звернутися:
- у торгову мережу чи магазин, де ви придбали річ
- безпосередньо до виробника, що допустив брак
- у найближчий сервісний центр компанії-виробника, адреса якого вказана в гарантійному талоні або на сайті підприємства
Раніше ми повідомляли, що ці помилки у користуванні холодильником ламають його день за днем.
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