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Товар на "гарантії": ось як відремонтувати або замінити неякісну річ безкоштовно

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П'ятниця 11 серпня 2023 10:25
Товар на "гарантії": ось як відремонтувати або замінити неякісну річ безкоштовно Якій товар можна відремонтувати безкоштовно (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час купівлі побутових товарів снує певний ризик - виявлення браку, дефектів та поломки не з вини споживача. Тому варто знати, як відремонтувати за "гарантією".

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.

Які товари підлягають гарантії

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів", технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.

Перелік груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, затверджено постановою КМУ від 16.03.2017 № 23.

До них відносяться холодильники, відеокарти, пилососи, квадрокоптери, фотокамери, швейні машини, пральні машини, принтери, морозильні камери, компресори, ноутбуки, планшети, бойлери, домофони, телевізори, монітори, процесори, смарт-годинники, ігрові приставки та інші.

Важливо при купівлі уточнювати у продавця, чи підлягає товар гарантійному обслуговуванні.

Якщо так, то відповідно до постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. N 506 продавець зобов'язаний:

  • у присутності покупця здійснити перевірку товару на наявності документів, у тому числі гарантійного талона, комплектності товару, зазначеної в документах
  • поінформувати споживача про правила користування товаром
  • заповнити відповідні розділи гарантійних талонів на обслуговування
  • видати споживачеві квитанцію чи інший документ, що засвідчує факт купівлі товару

Скільки триває ремонт

Слід зазначити, що товар повинні відремонтувати протягом чотирнадцяти днів.

До того ж на письмову вимогу споживача на час ремонту надається товар аналогічної марки. Для цього продавець або виробник зобов’язані мати обмінний фонд товарів.

У разі виявлення в придбаному товарі недоліків, які не дозволяють використати його повною мірою, необхідно звернутися:

  • у торгову мережу чи магазин, де ви придбали річ
  • безпосередньо до виробника, що допустив брак
  • у найближчий сервісний центр компанії-виробника, адреса якого вказана в гарантійному талоні або на сайті підприємства

Раніше ми повідомляли, що ці помилки у користуванні холодильником ламають його день за днем.

Також ми писали, чому люди обмотують пульт для телевізора плівкою.

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