Товар на "гарантії": ось як відремонтувати або замінити неякісну річ безкоштовно

Під час купівлі побутових товарів снує певний ризик - виявлення браку, дефектів та поломки не з вини споживача. Тому варто знати, як відремонтувати за "гарантією".

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook .

Які товари підлягають гарантії

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів", технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.

Перелік груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, затверджено постановою КМУ від 16.03.2017 № 23.

До них відносяться холодильники, відеокарти, пилососи, квадрокоптери, фотокамери, швейні машини, пральні машини, принтери, морозильні камери, компресори, ноутбуки, планшети, бойлери, домофони, телевізори, монітори, процесори, смарт-годинники, ігрові приставки та інші.

Важливо при купівлі уточнювати у продавця, чи підлягає товар гарантійному обслуговуванні.

Якщо так, то відповідно до постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. N 506 продавець зобов'язаний:

у присутності покупця здійснити перевірку товару на наявності документів, у тому числі гарантійного талона, комплектності товару, зазначеної в документах

поінформувати споживача про правила користування товаром

заповнити відповідні розділи гарантійних талонів на обслуговування

видати споживачеві квитанцію чи інший документ, що засвідчує факт купівлі товару

Скільки триває ремонт

Слід зазначити, що товар повинні відремонтувати протягом чотирнадцяти днів.

До того ж на письмову вимогу споживача на час ремонту надається товар аналогічної марки. Для цього продавець або виробник зобов’язані мати обмінний фонд товарів.

У разі виявлення в придбаному товарі недоліків, які не дозволяють використати його повною мірою, необхідно звернутися: