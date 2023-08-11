Товар на "гарантии": вот как отремонтировать или заменить некачественную вещь бесплатно
При покупке бытовых товаров существует определенный риск - выявления брака, дефектов и поломки не по вине потребителя. Поэтому следует знать, как отремонтировать по "гарантии".
Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.
Какие товары подлежат гарантии
Согласно ст. 1 Закона Украины "О защите прав потребителей", технически сложные бытовые непродовольственные товары широкого потребления состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, отвечают требованиям нормативных документов, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.
Перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, утвержден постановлением КМУ № 23 от 16.03.2017.
К ним относятся холодильники, видеокарты, пылесосы, квадрокоптеры, фотокамеры, швейные машины, стиральные машины, принтеры, морозильные камеры, компрессоры, ноутбуки, планшеты, бойлеры, домофоны, телевизоры, мониторы, процессоры, смарт-часы, игровые приставки и другие.
Важно при покупке уточнять у продавца, подлежит ли товар гарантийному обслуживанию.
Если да, то согласно постановлению КМУ от 11 апреля 2002 г. N 506 продавец обязан:
- в присутствии покупателя осуществить проверку товара на наличии документов, в том числе гарантийного талона, комплектности товара, указанной в документах
- проинформировать потребителя о правилах пользования товаром
- заполнить соответствующие разделы гарантийных талонов на обслуживание
- выдать потребителю квитанцию или другой документ, удостоверяющий факт покупки товара
Сколько длится ремонт
Следует отметить, что товар должен быть отремонтирован в течение четырнадцати дней.
К тому же по письменному требованию потребителя на время ремонта предоставляется товар аналогичной марки. Для этого продавец или производитель обязаны иметь обменный фонд товаров.
В случае обнаружения в приобретенном товаре недостатков, не позволяющих использовать его в полной мере, необходимо обратиться:
- в торговую сеть или магазин, где вы приобрели вещь
- непосредственно к производителю, допустившему брак
- в ближайший сервисный центр компании-производителя, адрес которого указан в гарантийном талоне или на сайте предприятия
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