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Товар на "гарантии": вот как отремонтировать или заменить некачественную вещь бесплатно

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Пятница 11 августа 2023 10:25
Товар на "гарантии": вот как отремонтировать или заменить некачественную вещь бесплатно Какой товар можно отремонтировать бесплатно (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При покупке бытовых товаров существует определенный риск - выявления брака, дефектов и поломки не по вине потребителя. Поэтому следует знать, как отремонтировать по "гарантии".

Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.

Какие товары подлежат гарантии

Согласно ст. 1 Закона Украины "О защите прав потребителей", технически сложные бытовые непродовольственные товары широкого потребления состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, отвечают требованиям нормативных документов, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.

Перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, утвержден постановлением КМУ № 23 от 16.03.2017.

К ним относятся холодильники, видеокарты, пылесосы, квадрокоптеры, фотокамеры, швейные машины, стиральные машины, принтеры, морозильные камеры, компрессоры, ноутбуки, планшеты, бойлеры, домофоны, телевизоры, мониторы, процессоры, смарт-часы, игровые приставки и другие.

Важно при покупке уточнять у продавца, подлежит ли товар гарантийному обслуживанию.

Если да, то согласно постановлению КМУ от 11 апреля 2002 г. N 506 продавец обязан:

  • в присутствии покупателя осуществить проверку товара на наличии документов, в том числе гарантийного талона, комплектности товара, указанной в документах
  • проинформировать потребителя о правилах пользования товаром
  • заполнить соответствующие разделы гарантийных талонов на обслуживание
  • выдать потребителю квитанцию или другой документ, удостоверяющий факт покупки товара

Сколько длится ремонт

Следует отметить, что товар должен быть отремонтирован в течение четырнадцати дней.

К тому же по письменному требованию потребителя на время ремонта предоставляется товар аналогичной марки. Для этого продавец или производитель обязаны иметь обменный фонд товаров.

В случае обнаружения в приобретенном товаре недостатков, не позволяющих использовать его в полной мере, необходимо обратиться:

  • в торговую сеть или магазин, где вы приобрели вещь
  • непосредственно к производителю, допустившему брак
  • в ближайший сервисный центр компании-производителя, адрес которого указан в гарантийном талоне или на сайте предприятия

Ранее мы сообщали, что эти ошибки в пользовании холодильником ломают его изо дня в день.

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