Total black: фешн-блогерша показала елегантний образ на Новий рік, який зможе повторити кожна

Якщо ви не знаєте, у чому піти на корпоратив або інший святковий захід, візьміть собі на замітку такий образ, як у фешн-блогерки.

Елегантний лук на Новий рік (фото: instagram.com/anoukyve)

Вона обрала широкі штани з високою лінією талії та напівпрозоре мереживне боді. Зазначимо, що під таке боді необхідно підібрати відповідну білизну.

Варіант на корпоратив (фото: instagram.com/anoukyve)

Зверху вона накинула укорочений піджак з оксамиту. Завершити лук блогерка вирішила лаконічним клатчем з імітацією шкіри пітона і відкритими босоніжками на високих підборах.

Також вона обрала непомітний макіяж і розпущене волосся з легкими хвилями. Акцентами в образі виступили масивні сережки у вигляді квітів та інші прикраси.

Блогерка показала образ на Новий рік (фото: instagram.com/anoukyve)

Які ще варіанти з total black можна придивитися на Новий рік

Сукня

Елегантна чорна сукня - ідеальний вибір. Це може бути як класична маленька чорна сукня, так і більш яскрава, наприклад, з мереживом або паєтками, які додають блиску та новорічного настрою. Сукня може бути з відкритими плечима, асиметричним подолом або в стилі "тюльпан" - усе залежить від вашого смаку.

Комбінезон

Якщо хочете додати сучасності в образ, виберіть стильний чорний комбінезон із вишуканим кроєм або з елементами декору, такими як стрази, паєтки або оксамит. Комбінезон має стриманий, але при цьому ефектний вигляд.

Спідниця і топ

Можна комбінувати чорну спідницю (наприклад, шкіряну або з тканини з блиском) з чорним топом. Топ може бути як простим, так і з цікавими деталями, такими як глибокий виріз, драпірування або прозорі вставки. Поєднання спідниці та топа має дуже елегантний вигляд і підходить для свята.

Блогерка показала образ на Новий рік (фото: instagram.com/anoukyve)