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Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр

Середа 25 грудня 2024 13:15
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Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр Образи з різдвяним светром (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Різдво - це насамперед сімейне свято, яке багато хто з нас проведе зі своїми батьками, другими половинками або дітьми. Тому образ для святкування має бути не лише стильним, а й зручним.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, які образи можна створити з різдвяним светром.

Для всіх образів дівчина обрала трендовий светр зі скандинавським візерунком або, як його ще називають, Fair Isle.

Цей традиційний скандинавський візерунок відомий своїми геометричними і симетричними мотивами, які створюються за допомогою різнокольорової пряжі. Візерунок Fair Isle часто містить елементи сніжинок, оленів, зірок та інші зимові символи, а також характерні кольорові поєднання, такі як червоний, синій, білий і сірий.

Взимку 2025 року светри з таким візерунком можуть бути виконані в неординарних кольорах, таких як пастельні, рожеві та м'ятні відтінки. Поєднувати такий светр можна як із джинсами, так і зі спідницями.

Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр

Скриншот

Різдвяний светр і джинси

Для першого луку блогерка вибрала блакитні джинси, злегка розкльошені до низу. Їх вона доповнила трендовим светром і бежевими уггами. Перед светра вона заправила в штани з деніму, зробивши таким чином акцент.

Зверху вона накинула бежеве пальто, а також доповнила образ коричневою сумкою невеликого розміру.

Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр

Скриншот

Різдвяний светр і сукня

Другий образ вона склала з маленькою чорною сукнею. До слова, за основу можна взяти і літню тонку сукню, і трикотажну зимову.

Зверху на сукню вона одягла тонкий пояс і різдвяний светр. Його вона заправила в пояс і зробила невеликий напуск. Завершували образ напівпрозорі чорні колготки, високі чоботи на плоскій підошві та класична сумка з ручкою.

Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр

Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр

Скриншоти

Різдвяний светр і легінси

Третій лук вона склала з легінсами. Їх, до речі, можна замінити термобілизною або шкіряними лосинами.

Їх вона доповнила светром зі скандинавськими візерунками та світло-бежевими уггами. Це взуття можна замінити грубими черевиками на тракторній підошві і зі шнурівкою.

Стильно і тепло: блогерка показала, як стилізувати різдвяний светр

Скриншот

Зверху блогерка накинула довге пальто бежевого відтінку.

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