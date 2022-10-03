Торт за 5 хвилин без випічки і навіть без міксера: покроковий рецепт

Якщо часу мало, а душа вимагає смачненького, на допомогу завжди прийдуть рецепти "швидких" тортів без випічки.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Змішайте вершковий сир, згущене молоко та кокосову стружку.
Обмокніть пісочне печиво в молоко.
Викладіть у форму шар печива, зверху крем, знову печиво, знову крем.
Посипте зверху кокосовою стружкою. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 2 години.
Раніше ми писали, як насправді потрібно готувати сочники із сиром.
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