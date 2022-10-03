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Торт за 5 хвилин без випічки і навіть без міксера: покроковий рецепт

Скріншот відео: Торт без випічки за швидким рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Якщо часу мало, а душа вимагає смачненького, на допомогу завжди прийдуть рецепти "швидких" тортів без випічки.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Печиво – 300 г
  • Молоко – 0,5 склянки
  • Вершковий сир – 250 г
  • Згущене молоко – 200 г
  • Кокосова стружка – 30-40 г

Покрокове приготування

Змішайте вершковий сир, згущене молоко та кокосову стружку.

Обмокніть пісочне печиво в молоко.

Викладіть у форму шар печива, зверху крем, знову печиво, знову крем.

Посипте зверху кокосовою стружкою. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 2 години.

Раніше ми писали, як насправді потрібно готувати сочники із сиром.

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