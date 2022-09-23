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Оладки з яблуками за українським рецептом: незвичайний спосіб приготування

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П'ятниця 23 вересня 2022 10:25
Оладки з яблуками за українським рецептом: незвичайний спосіб приготування Фото: Оладки з яблуками за незвичайним рецептом (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Оладки - це невеликі товсті млинці, які поширені в українській кухні. Найчастіше їх подають, присмачивши сметаною, медом, чи варенням. А ось оладки з яблуками ще смачніші, і для їх приготування фрукт можна навіть не натирати.

Про незвичний спосіб розповіли на каналі Їzhakultura.

Існує два варіанти використання яблук для приготування оладок:

  • перший - до тіста додаються натерті чи порізані дрібними шматочками яблука;
  • другий - яблуко ріжеться на пластини, які занурюються у тісто, після чого смажаться на сковорідці.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 400 г кефіру (2,5%)
  • 50 г цукру
  • 250 г борошна пшеничного
  • 3 шт. яблука
  • 1 г солі
  • 3 г соди харчової
  • 50 г олії соняшникової рафінованої для смаження
  • 20 г цукрової пудри

Покрокове приготування

У миску налийте кефір, покладіть соду, перемішайте і лишіть на 5 хвилин. Додайте сіль, цукор, яйце, перемішайте та всипте борошно. Усе добре вимішайте віничком до консистенції густої сметани.

Яблука почистіть від шкірки, наріжте кружечками завтовшки 0,5 см, виріжте серцевину спеціальним або звичайним ножем.

У сковорідку налийте олії на 1 см, розігрійте на середньому вогні. Кожен кружечок яблука вмочіть в тісто та викладіть на сковорідку, смажте з двох боків, перевертаючи 4 рази.

Перекладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Викладіть оладки на тарілку і присипте цукровою пудрою.

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