Торт за 5 минут без выпечки и даже без миксера: пошаговый рецепт

Если времени мало, а душа требует вкусненького, на помощь всегда придут рецепты "быстрых" тортов без выпечки.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Смешайте сливочный сыр, сгущенное молоко и кокосовую стружку.
Обмокните песочное печенье в молоко.
Выложите в форму слой печенья, сверху крем, снова печенье, снова крем.
Посыпьте сверху кокосовой стружкой. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.
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