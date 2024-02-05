Не торкайтеся: названо найбрудніші місця в аеропорту, яких краще уникати

Чистота та особиста гігієна особливо важливі в часи пандемії коронавірусу. В аеропорту є найбрудніші місця, адже за день там проходять тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Підлокітники на кріслах

Зазвичай перед польотом пасажири сідають на сидіннях у зоні очікування, не підозрюючи про небезпеку, яку вони приховують.

Підлокітники крісел біля виходу на посадку входять до переліку найбрудніших місць в аеропортах.

Це місця в аеропортах, до яких часто торкаються люди, але їх не регулярно прибирають.

Тому подумайте про те, щоб витерти стілець і підлокітник, якщо ви хочете сісти.

Поручні

Брудними вважаються поручні біля сходинок та вздовж ескалаторів, а також різноманітні огорожі біля стійок реєстрації та інших зон.

Їх за день торкаються тисячі людей, тож вони не можуть претендувати на ідеальну чистоту.

Але це не означає, що ви не повинні торкатися поручнів, оскільки падіння зі сходів не є хорошою альтернативою.

Носіть дезінфікуючий засіб для рук у легкодоступному місці у сумці.

Сенсорні екрани

Ще одне з найбрудніших місць - це монітори для самореєстрації. Невідомо, як часто їх витирають, тому потрібно використовують дезінфікуючі засоби для рук після того, як торкаються цих екранів.

Очевидно, що цифри можуть відрізнятися залежно від аеропорту та екрану, про який йде мова, а реакція на пандемію в багатьох місцях включала частіші прибирання. Але мити руки все одно не завадить.

Контейнери для речей

Після реєстрації пасажири вирушають на огляд. Щоб пройти його, потрібно залишити свої речі (ручну кладь, верхній одяг, металеві елементи, іноді взуття) у спеціальних контейнерах.

Обійтися без цього не можна. Однак, при огляді варто бути обережнішим, адже ці коробки також вважаються одними з найбрудніших.

Поверхні у ванній кімнаті

Ванні кімнати в аеропорту регулярно прибираються, але кожного дня там буває величезна кількість мандрівників.

Стільниці, раковини, змішувачі та дверні ручки прибирають не так ретельно, як туалети.

Не пропускайте етап миття рук, особливо якщо ви плануєте поїсти після туалету, і утримайтеся від торкання обличчя.