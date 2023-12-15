Топове кіно з новими зірками. 4 причини піти на фільм "Анатомія падіння"

Якщо це досі не достатній аргумент, щоб подивитися фільм, РБК-Україна (проект Styler) зібрало 4 причини не пропустити кіно у прокаті.

Про перемогу в Каннах та інші нагороди

Втретє за всю історію існування Каннського кінофестивалю головну нагороду отримала жінка-режисерка. До Жюстін Тріє лауреатками "Золотої пальмової гілки" ставали Джейн Кемпіон в 1999 році за фільм "Піаніно" та Джулія Дюкорно в 2021 році за "Титан".

Але це ще не все. В Каннах один з акторів фільму також отримав нагороду - лауреатом The Palm Dog Award (Собача пальмова гілка) став пес Снуп, який зіграв собаку-поводиря сина головної героїні. Минулого року Канни почесно нагородили Пса Патрона, а до цього найкращими песиками екранів ставали хвостаті улюбленці Тільди Свінтон і Акі Каурісмякі, бульдог з "Одного разу в Голлівуді" та інші.

Після світової премʼєри в Каннах, картину демонстрували на провідних фестивалях класу "А": в Локарно, Торонто, Карлових Варах.

Сандра Ґюллер - нова європейська зірка

Головну роль виконала володарка "Срібного ведмедя" Берлінале та Премії Європейської кіноакадемії Сандра Гюллер - зірка фільмів "Мюнхен. На порозі війни" й "Тоні Ердманн".

Цього року актриса представляла в Каннах одразу дві стрічки: крім "Анатомії падіння" вона також зіграла в "Зоні інтересів" Джонатана Ґлейзера, а на Берлінале премʼєрився фільм "Сісі і Я", де Гюллер зіграла королеву Сісі.

Кадр з фільму "Анатомія падіння"

Інклюзивність

У фільмі торкаються теми життя в соціумі з інклюзивністю. Син головної героїні втратив зір через нещасний випадок. Але жінка продовжує виховувати його як здорову дитину - він вчиться грати на фортепіано, гуляє сам зі своїм псом та буде присутній на суді, щоб розуміти що сталося з його батьком насправді.

Фільм в усіх топах 2023 року

Західні видання з 1 грудня діляться своїми топами року. В багатьох з них вже можна зустріти "Анатомію падіння".

Зокрема, редакція французького медіа Cahiers du Cinéma, де починала як кінокритикиня така режисерка як Мія Хансен-Льов, поставила фільм на третю сходинку. А у Washington Post фільм зайняв 4 місце. Одностайно на 7 місце поставили онлайн-видання Rolling Stone і TimeOut, хоча зібрали великі списки - топ-20 і топ-45. Серед 25 найкращих фільмів за версією IndieWire стрічка посідає 8 місце.