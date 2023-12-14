5 мультиків, які навчать дитину бути доброю: їх варто подивитися навіть дорослим

Мультфільми - це не тільки розваги для дітей. Вони також можуть нести важливі уроки, наприклад, про доброту. Деякі мультики буде цікаво дивитися навіть дорослим.

Валлi

У далекому майбутньому, коли люди втратили можливість жити на Землі, маленький робот Валлі займається очищенням планети й мріє знайти життя. Одного разу він зустрічає робота Єву, разом вони вирушають у захоплюючу подорож, під час якої вони показують цінності дружби, доброти та віри в себе.

Роботи

Робот Родні мріяв стати винахідником, як БіґБот. Але потім він побачив, що свій не такий, яким він його уявляв. Робот зустрів друзів та разом із ними повстав проти нового керівництва БіґБот індастріс.

Як приборкати дракона

На острові Берк, де живуть вікінги, живуть і дракони. Хлопчик мріє приборкати дракона, але всі його спроби закінчуються провалом. Однак одного разу він зустрічає Беззубіка, який не боїться людей.

Мінлива хмарність, часом фрикадельки

У маленькому містечку Поплавок на Атлантичному океані живе Флінт Локвуд, винахідник-невдаха. Він мріє створити машину, яка зробить їжу з води. Одного разу його експеримент дає несподіваний результат: з неба починають падати бургери, спагеті та інші страви.

Думками навиворіт

У голові маленької дівчинки Райлі Андерсон живуть п'ять емоцій: Радість, Смуток, Гидливість, Страх і Гнів. Радість – найсильніша з них, і вона відповідає за те, щоб Райлі була щасливою. Смуток, Гидливість, Страх і Гнів також відіграють важливу роль у житті дівчинки, але Радість намагається не пускати їх до пульта управління, який контролює її поведінку.