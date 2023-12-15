Топовое кино с новыми звездами. 4 причины пойти на фильм "Анатомия падения"
В украинский прокат вышел фильм-победитель Каннского кинофестиваля - французский юридический триллер "Анатомия падения".
Если это до сих пор недостаточный аргумент, чтобы посмотреть фильм, РБК-Украина (проект Styler) собрало 4 причины не пропустить кино в прокате.
О победе в Каннах и других наградах
В третий раз за всю историю существования Каннского кинофестиваля главную награду получила женщина-режиссер. До Жюстин Трие лауреатками "Золотой пальмовой ветви" становились Джейн Кэмпион в 1999 году за фильм "Пианино" и Джулия Дюкорно в 2021 году за "Титан".
Но это еще не все. В Каннах один из актеров фильма также получил награду - лауреатом The Palm Dog Award (Собачья пальмовая ветвь) стал пес Снуп, сыгравший собаку-поводыря сына главной героини. В прошлом году Канны почетно наградили Пса Патрона, а до этого лучшими песиками экранов становились хвостатые любимцы Тильды Свинтон и Аки Каурисмяки, бульдог из "Однажды в Голливуде" и другие.
После мировой премьеры в Каннах картину демонстрировали на ведущих фестивалях класса "А": в Локарно, Торонто, Карловых Варах.
Сандра Гюллер - новая европейская звезда
Главную роль исполнила обладательница "Серебряного медведя" Берлинале и Премии Европейской киноакадемии Сандра Гюллер - звезда фильмов "Мюнхен. На пороге войны" и "Тони Эрдманн".
В этом году актриса представляла в Каннах сразу две ленты: помимо "Анатомии падения", она также сыграла в "Зоне интересов" Джонатана Глейзера, а на Берлинале премьерился фильм "Сиси и Я", где Гюллер сыграла королеву Сиси.
Кадр из фильма "Анатомия падения"
Инклюзивность
В фильме затрагивают тему жизни в социуме с инклюзивностью. Сын главной героини потерял зрение из-за несчастного случая. Но женщина продолжает воспитывать его как здорового ребенка - он учится играть на фортепиано, гуляет со своим псом и будет присутствовать на суде, чтобы понимать, что произошло с его отцом на самом деле.
Фильм во всех топах 2023 года
Западные издания с 1 декабря делятся своими топами года. Во многих из них уже можно встретить "Анатомию падения".
В частности, редакция французского медиа Cahiers du Cinéma, где начинала как кинокритик такой режиссер как Мия Хансен-Лев, поставила фильм на третье место. А в Washington Post фильм занял 4 место. Единогласно на 7 место поставили онлайн-издания Rolling Stone и TimeOut, хотя собрали большие списки - топ-20 и топ-45. Среди 25 лучших фильмов по версии IndieWire фильм занимает 8 место.
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