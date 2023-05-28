Топ віддалених професій, які можна опанувати за 3 місяці і заробляти пристойні гроші
Через повномасштабне вторгнення змінились "правила гри" на ринку праці. Багато українців втратили роботу, а хтось просто вирішив, що настав час щось змінювати й переходити на віддалені професії.
Про те, які 5 спеціальностей можна швидко опанувати й почати заробляти пристойні суми, пише Instagram.
Тестувальник
Найпростіший спосіб швидко увійти в IT - стати тестувальником. Це фахівець, який перевіряє продукт на помилки та збої.
Веб-дизайнер
Попит на курси дизайнерів виріс ще під час пандемії. Цікава, творча професія, якій не потрібно довго навчати та працювати можна з будь-якої точки світу.
Спеціаліст технічної підтримки
Це одна з найпоширеніших професій в ІТ, для якої не потрібно ніякої підготовки, крім знайомства з комп'ютером, інтернетом і певними типовими програмами.
Системний аналітик
Професія добре підійде тим, хто: вміє і любить докладно розбиратися в ситуації, багато спілкуватися з людьми, стежити за новими технологіями, писати лаконічні,
зрозумілі та точні тексти.
Таргетолог
Ця професія підійде людям з аналітичним складом розуму та творчою жилкою, тим, кому більше подобається працювати з контентом та цифрами, ніж із людьми. Таргетологу важливо вміти концентруватися на задачі та планомірно підходити до її вирішення.
Отримати перераховані вище спеціальності можна в онлайн-школах або на профільних інтернет-курсах, які проводять професіонали своєї галузі. Тривалість навчання за кожною спеціальністю - 2-3 місяці.
Раніше ми розповідали про те, які професії в Україні мають найвищий попит.
Читайте також про те, які 5 кроків допоможуть примножити власний бюджет.