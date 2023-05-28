Топ удаленных профессий, которые можно освоить за 3 месяца и зарабатывать приличные деньги
Из-за полномасштабного вторжения изменились "правила игры" на рынке труда. Многие украинцы потеряли работу, а кто-то просто решил, что пора что-то менять и переходить на отдаленные профессии.
Об этом пишет Instagram.
Тестировщик
Самый простой способ быстро войти в IT - стать тестировщиком. Это специалист, проверяющий продукт на ошибки и сбои.
Веб-дизайнер
Спрос на курсы дизайнеров вырос еще во время пандемии. Интересная, творческая профессия, которой не нужно долго обучать и работать, можно с любой точки мира.
Специалист технической поддержки
Это одна из самых распространенных профессий в ИТ, для которой не требуется никакой подготовки кроме знакомства с компьютером, интернетом и определенными типовыми программами.
Системный аналитик
Профессия хорошо подойдет тем, кто: умеет и любит подробно разбираться в ситуации, много общаться с людьми, следить за новыми технологиями, писать лаконичны, понятные и чёткие тексты.
Таргетолог
Эта профессия подойдет людям с аналитическим складом ума и творческой жилкой, тем, кому больше нравится работать с контентом и цифрами, чем с людьми. Таргетологу важно уметь сконцентрироваться на задаче и планомерно подходить к ее решению.
Получить вышеперечисленные специальности можно в онлайн-школах или на профильных интернет-курсах, которые проводят профессионалы своей отрасли. Продолжительность обучения по каждой специальности - 2-3 месяца.
Ранее мы рассказывали о том, какие профессии в Украине пользуются наивысшим спросом.
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