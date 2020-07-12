Топ продуктов, которые всегда должны быть дома: полезно и разнообразно

Продукты питания (фото: pixabay.com)

Эти продукты сделают крепче и выносливее

Облегчить жизнь на кухне можно, если заранее купить необходимый набор продуктов. К тому же, каждому человеку, заботящемуся о своем здоровье, стоит следить за качеством потребляемой пищи, стараться увеличивать в своем рационе количество полезных продуктов и уменьшать количество вредных.

Бобовые - отличный источник белка и клетчатки, что делает их хорошей альтернативой мясу и важной частью всех рекомендаций по рациону. Фасоль, нут, горох, чечевица - выбор безграничный и стоимость не столь высокая.

Зелень добавит жизни любому скучному блюду - так что не стоит ее игнорировать. Вариантов много, но базовый набор, который пригодится почти любому: базилик, петрушка и розмарин. Данный продукт можно даже вырастить дома. Еще ее можно заморозить, чтобы не испортить.

Крупы - простой способ разбавить рацион. Помимо риса и гречки можно приобрести булгур, кускус, киноа или полбу. К тому же, глупо отрицать неоспоримую пользу круп. Например ячменная каша содержит много клетчатки, природных антиоксидантов, ферментов, витамины А, РР, Е и D и целый комплекс минеральных веществ.

Специи. Вкусовые добавки могут сделать блюдо не только вкуснее, но и полезнее. Например, имбирь использовался врачевателями с древних времен для улучшения пищеварения. А куркума и корица используются для борьбы с усталостью и лечения простудных заболеваний.

Также помните что, чем более глубокую обработку проходят продукты питания, тем меньше пользы они несут. Польза продуктов максимальна тогда, когда сами они свежие и "живые".

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