Топ продуктів, які завжди повинні бути вдома: корисно і різноманітно

Продукти харчування (фото: pixabay.com)

Ці продукти зроблять міцнішими і витривалішими

Полегшити життя на кухні можна, якщо заздалегідь купити необхідний набір продуктів. До того ж, кожній людині, яка дбає про своє здоров'я, варто стежити за якістю споживаної їжі, намагатися збільшувати у своєму раціоні кількість корисних продуктів і зменшувати кількість шкідливих.

Бобові - відмінне джерело білка і клітковини, що робить їх хорошою альтернативою м'ясу та важливою частиною всіх рекомендацій по раціону. Квасоля, нут, горох, сочевиця - вибір безмежний і вартість не настільки висока.

Зелень додасть життя будь-якій нудній страві - так що не варто ігнорувати. Варіантів багато, але базовий набір, який знадобиться майже кожному: базилік, петрушка і розмарин. Даний продукт можна навіть виростити вдома. Ще її можна заморозити, якщо боїтеся зіпсувати.

Крупи - простий спосіб урізноманітнити раціон. Крім рису і гречки можна придбати булгур, кускус, кіноа та інші. До того ж, нерозумно заперечувати користь. Наприклад ячмінна каша містить багато клітковини, природних антиоксидантів, ферментів, вітаміни А, РР, Е і D та цілий комплекс мінеральних речовин.

Спеції. Смакові добавки можуть зробити блюдо не тільки смачніше, але й корисніше. Наприклад, імбир використовувався цілителями з давніх часів для поліпшення травлення. А куркума і кориця використовуються для боротьби з втомою та для лікування простудних захворювань.

Також пам'ятайте, чим більш глибоку обробку проходять продукти харчування, тим менше користі вони несуть. Користь продуктів максимальна тоді, коли самі вони свіжі та "живі".

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