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Топ продуктів, які завжди повинні бути вдома: корисно і різноманітно

Неділя 12 липня 2020 10:58
Топ продуктів, які завжди повинні бути вдома: корисно і різноманітно
Продукти харчування (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Ці продукти зроблять міцнішими і витривалішими

Полегшити життя на кухні можна, якщо заздалегідь купити необхідний набір продуктів. До того ж, кожній людині, яка дбає про своє здоров'я, варто стежити за якістю споживаної їжі, намагатися збільшувати у своєму раціоні кількість корисних продуктів і зменшувати кількість шкідливих.

Бобові - відмінне джерело білка і клітковини, що робить їх хорошою альтернативою м'ясу та важливою частиною всіх рекомендацій по раціону. Квасоля, нут, горох, сочевиця - вибір безмежний і вартість не настільки висока.

Зелень додасть життя будь-якій нудній страві - так що не варто ігнорувати. Варіантів багато, але базовий набір, який знадобиться майже кожному: базилік, петрушка і розмарин. Даний продукт можна навіть виростити вдома. Ще її можна заморозити, якщо боїтеся зіпсувати.

Крупи - простий спосіб урізноманітнити раціон. Крім рису і гречки можна придбати булгур, кускус, кіноа та інші. До того ж, нерозумно заперечувати користь. Наприклад ячмінна каша містить багато клітковини, природних антиоксидантів, ферментів, вітаміни А, РР, Е і D та цілий комплекс мінеральних речовин.

Спеції. Смакові добавки можуть зробити блюдо не тільки смачніше, але й корисніше. Наприклад, імбир використовувався цілителями з давніх часів для поліпшення травлення. А куркума і кориця використовуються для боротьби з втомою та для лікування простудних захворювань.

Також пам'ятайте, чим більш глибоку обробку проходять продукти харчування, тим менше користі вони несуть. Користь продуктів максимальна тоді, коли самі вони свіжі та "живі".

Нагадаємо, що названі чудодійні продукти, які знижують смертність від коронавірусу.

Ми публікували список продуктів, які руйнують імунітет.

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