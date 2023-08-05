Топ помилок у стосунках з постійним партнером, які їх знищують

Ви перестали обійматися і цілуватися

Якщо ви припиняєте це робити, з вашої пари йде гормон окситоцин – гормон близькості і довіри. Поверніть обійми і поцілунки у вашу пару, і побачите, як ваші стосунки налагодяться, в них повернеться ніжність і ви станете ближче один до одного.

Швидкий секс з фокусом на розрядку

Якщо метою вашого сексу стало отримання розрядки, тобто досягнення оргазму, це погано. Так робити не можна, натомість фокусуйтеся на чуттєвому задоволенні, насолоджуйтесь один одним і не поспішайте.

Залипання в телефон

Така помилка є зараз дуже популярною. Вона геть прибирає емоційний зв’язок з пари. Це коли кожен повертається ввечері додому і, замість того, щоб поговорити з коханою людиною, сідає з телефоном і починає там залипати.

"Говоріть, діліться своїми почуттями, говоріть, що для вас важливо, що вас хвилює, тривожить, отримуйте підтримку і розуміння від вашого партнера", - радить Юлія Дамочкіна.

Ви забуваєте, що колись один одного любили

Теж часта помилка для багатьох пар. З часом можна забути, що ви колись один одного любили, цінували і захоплювалися.

"Поверніть захоплення у вашу пару! Говоріть компліменти, дякуйте. І не просто у звичайній ситуації, а й під час сексуальної близькості. Підкреслюйте, що вам особливо подобається і збуджує у вашому партнерові", - каже психолог.

І головне - не соромтеся звертатися за професійною допомогою, якщо вже не можете впоратися з проблемами у стосунках самостійно.