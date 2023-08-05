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Топ ошибок в отношениях с постоянным партнером, которые их уничтожают

Какие ошибки в отношениях их разрушают (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Постоянные отношения часто разрушаются из-за банальных ошибок. Партнеры могут даже не замечать, как отдаляются друг от друга, но результат один - вы становитесь чужими людьми.

Об этом рассказала психолог, сексолог, семейный консультант Юлия Дамочкина в Instagram.

Вы перестали обниматься и целоваться

Если вы перестаете это делать, из вашей пары уходит гормон окситоцин - гормон близости и доверия. Верните объятия и поцелуи в вашу пару, и увидите, как ваши отношения наладятся, в них вернется нежность и вы станете ближе друг к другу.

Быстрый секс с фокусом на разрядку

Если целью вашего секса стало получение разрядки, то есть достижение оргазма, это плохо. Так делать нельзя, фокусируйтесь на чувственном удовольствии, наслаждайтесь друг другом и не спешите.

Залипание в телефон

Такая ошибка сейчас очень популярна. Она убирает эмоциональную связь с пары. Это когда каждый возвращается вечером домой и, вместо того чтобы поговорить с любимым человеком, садится с телефоном и начинает там залипать.

"Говорите, делитесь своими чувствами, говорите, что для вас важно, что вас волнует, тревожит, получайте поддержку и понимание от вашего партнера", - советует Юлия Дамочкина.

Вы забываете, что когда-то друг друга любили

Тоже частая ошибка для многих пар. Со временем можно забыть, что вы когда-нибудь друг друга любили, ценили и восхищались.

"Верните восторг в вашу пару! Говорите комплименты, благодарите. И не просто в обычной ситуации, но и во время сексуальной близости. Подчеркивайте, что вам особенно нравится и возбуждает в вашем партнере", - говорит психолог.

И главное - не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью, если уж не можете справиться с проблемами в отношениях самостоятельно.

 

Раньше мы писали, как понять, что вы неотразимы в постели.

Также читайте о фатальных ошибках мужчин в постели, из-за которых от них убегают женщины.

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