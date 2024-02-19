Топ найкращих iOS-додатків для додавання тексту на фото

Design Lab

За рахунок сотень шаблонів, що налаштовуються, навіть далекі від дизайну користувачі можуть створювати в Design Lab графіку та візуальний контент професійного рівня - постери, логотипи, макети для друку та публікації в соцмережах.

Зручний редактор із шарами дозволяє легко змінювати вигляд будь-яких елементів, застосовувати ефекти та стилі та використовувати безкоштовні стокові фото.

У додатку багато цікавих шрифтів, включаючи кириличні. Реклами та водяних знаків немає, але безкоштовно доступна лише частина контенту. Для розблокування повної колекції необхідно оформити передплату.

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TextArt

У TextArt ви знайдете безліч встановлених стилів, розбитих на категорії, а також зможете створювати нові. Текст, включаючи готові цитати, можна накладати на однотонні та градієнтні фони, фото з галереї або стокові зображення. Крім того, тут є рамки, фігури, різноманітні фільтри та ефекти.

Шрифтів у додатку дійсно багато, у тому числі кириличних. Вони розбиті за мовами, стилем зображення та частотою використання. У безкоштовній версії є все, крім преміального контенту, а на готові роботи додається водяний знак. Обмеження знімаються після активації передплати.

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Word Swag

Використовуючи камеру, фото з галереї або зображення з фотостоків у поєднанні з Word Swag, ви зможете робити графіку для різних цілей кількох тапів. Додаток добре підійде для створення постерів, флаєрів, афіш, а також стильного оформлення цитат. Шаблони останніх доступні в надлишку, щоправда, англійською мовою.

Окремо вибрати шрифт у додатку не можна - лише готові дизайни з різним зображенням. Кирилічні шрифти є, але їх досить мало. Якщо вас не збентежить маленький водяний знак, Word Swag можна скористатися безкоштовно. В іншому випадку знадобиться Pro-версія.

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Add Text: Write On Photos

Зручна програма з підтримкою шарів, в якій можна додавати на зображення текст, фігури та оверлеї, всіляко налаштовуючи та комбінуючи все це між собою. Фото для проекту можна зняти на камеру, взяти з галереї або знайти вбудований пошук по стоках.

У Add Text: Write On Photos є багато цікавих шрифтів, і чимала частина з них підтримує кирилицю. Базові елементи кожної категорії безкоштовні, але для розблокування всього контенту доведеться оформити підписку.

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Typorama

Typorama пропонує більше 20 пресетів на всі випадки життя, включаючи пости та обкладинки для соцмереж та шпалери для телефону. Як фон можна брати свої фото, вбудовані заготовки або стокові зображення. Для написів є десятки різних дизайнів, а також інструменти для створення власного стилю з налаштуванням кольорів, тіней, градієнтів та фільтрів.

Кирилиця в Typorama є, але вибір не такий широкий, як хотілося б. Частина контенту доступна без реклами, але з водяним знаком. Для повного розблокування знадобиться підписка.

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Text On Photos

У цьому додатку безліч готових варіантів для оформлення текстів в соцмережах, запрошень, листівок, логотипів, обкладинок і візиток. Причому всі шаблони зручно відсортовані на теми. Ви можете змінювати вигляд та положення будь-яких елементів на них, використовувати шари та налаштовувати прозорість.

Шрифтів у Text On Photos досить багато, включаючи рукописні, але лише невелика частина їх підтримує кирилицю. Програма доступна безкоштовно, реклами та водяних знаків немає, а підписка потрібна, тільки щоб розблокувати додатковий контент.

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