Топ лучших iOS-приложений для добавления текста на фото

Design Lab

За счет сотен настраиваемых шаблонов даже далекие от дизайна пользователи могут создавать в Design Lab графику и визуальный контент профессионального уровня - постеры, логотипы, макеты для печати и публикации в соцсетях.

Удобный редактор со слоями позволяет легко изменять вид любых элементов, применять эффекты и стили и использовать бесплатные стоковые фото.

В приложении много интересных шрифтов, включая кириллические. Рекламы и водяных знаков нет, но бесплатно доступна только часть контента. Для разблокировки полной коллекции нужно оформить подписку.

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TextArt

В TextArt вы найдете множество предустановленных стилей, разбитых на категории, а также сможете создавать новые. Текст, включая готовые цитаты, можно накладывать на однотонные и градиентные фоны, фото из галереи или стоковые изображения. Кроме того, здесь есть рамки, фигуры, разнообразные фильтры и эффекты.

Шрифтов в приложении действительно много, в том числе кириллических. Они разбиты по языкам, стилю начертания и частоте использования. В бесплатной версии доступно все, кроме премиального контента, а на готовые работы добавляется водяной знак. Ограничения снимаются после активации подписки.

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Word Swag

Используя камеру, фото из галереи или изображения с фотостоков в сочетании с Word Swag, вы сможете делать графику для разных целей в несколько тапов. Приложение хорошо подойдет для создания постеров, флаеров, афиш, а также для стильного оформления цитат. Шаблоны последних доступны в избытке, правда, на английском языке.

Отдельно выбрать шрифт в приложении нельзя - только готовые дизайны с различным начертанием. Кириллические шрифты есть, но их довольно мало. Если вас не смутит небольшой водяной знак, Word Swag можно пользоваться бесплатно. В противном случае понадобится Pro-версия.

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Add Text: Write On Photos

Удобное приложение с поддержкой слоев, в котором можно добавлять на изображения текст, фигуры и оверлеи, всячески настраивая и комбинируя все это между собой. Фото для проекта можно снять на камеру, взять из галереи или найти через встроенный поиск по стокам.

В Add Text: Write On Photos доступно очень много интересных шрифтов, и немалая часть из них поддерживает кириллицу. Базовые элементы в каждой категории бесплатны, но для разблокировки всего контента придется оформить подписку.

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Typorama

Typorama предлагает более 20 пресетов на все случаи жизни, включая посты и обложки для соцсетей и обои для телефона. В качестве фона можно брать свои фото, встроенные заготовки или стоковые изображения. Для надписей есть десятки различных дизайнов, а также инструменты для создания собственного стиля с настройкой цветов, теней, градиентов и фильтров.

Кириллица в Typorama есть, но выбор не такой широкий, как хотелось бы. Часть контента доступна бесплатно без рекламы, но с водяным знаком. Для полной разблокировки понадобится подписка.

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Text On Photos

В этом приложении огромное количество готовых вариантов для оформления текстов в соцсетях, пригласительных, открыток, логотипов, обложек и визиток. Причем все шаблоны удобно отсортированы по темам. Вы можете изменять вид и положение любых элементов на них, использовать слои и настраивать прозрачность.

Шрифтов в Text On Photos довольно много, включая рукописные, но лишь малая часть из них поддерживает кириллицу. Приложение доступно бесплатно, рекламы и водяных знаков нет, а подписка нужна, только чтобы разблокировать дополнительный контент.

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