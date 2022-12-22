Топ найгірших ідей, як зігрітися взимку: так робити категорично не можна

Грітись алкоголем - погана ідея

Вживання спиртного в морози чи холоду створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної втрати тепла. Щобільше – прийом алкоголю дає швидке відчуття тепла через те, що судини розширюються. Але дуже швидко людині стає холодніше, ніж було до алкоголю.

Не куріть на холоді

Річ у тому, що сигарети, у тому числі й електронні, уповільнюють кровообіг у руках та ногах. А це призводить до ще більшого замерзання.

Прикраси залиште до теплих часів

Обручки уповільнюють рух крові у пальцях, і вони швидше замерзають. Будь-який метал дуже швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до обмороження. Тому в сильні холоди не варто носити не лише персні на пальцях, а й сережки та браслети.

Як зрозуміти, що ви змерзли

Якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла, почала поколювати, з'явилася сверблячка - потрібно негайно шукати місце, де можна зігрітися. Розтирати шкіру чимось, особливо снігом – категорично не можна! Особливо, якщо шкіра почервоніла.

Що призводить до переохолодження

1. Висока вологість – навіть тривале перебування при температурі +5+8 градусів за високої вологості може призвести до травми холодом.

2. Сильний вітер – він значно збільшує втрату тепла

3. Хронічні захворювання

4. Занадто сильна втома

5. Вживання алкоголю

6. У групі ризику діти та люди похилого віку - вони особливо чутливі до низьких температур через особливості теплообмінних процесів.

7. Носіння тісного незручного взуття, легкого одягу

Як проявляється сильне переохолодження

З'являється лихоманка, слабкість, втома та сонливість

Розвивається дрібне тремтіння м'язів та "гусяча шкіра"

Якщо фактори охолодження продовжують діяти, що тремтіння досягає максимуму, з'являється поверхнева гіпотермія (зниження температури), сонливість перетворюється на розлад свідомості.

При збільшенні холодового тремтіння, то настає небезпечна гіпотермія, яка може призвести до зупинки дихання та серця. Цей стан вважається вже дуже важким, і пацієнт може бути непритомним. На цьому етапі надати допомогу потрібно вкрай терміново, інакше людина може померти.

Як надати першу допомогу при охолодженні

Позбавтеся впливу низьких температур і переконайтеся, що ситуація безпечна для вас і для постраждалого.

Заспокойте постраждалого та поясніть йому свої дії.

Викликайте екстрену допомогу та чітко виконуйте інструкції диспетчера.

Перемістіть потерпілого у тепле приміщення. У приміщенні зніміть холодний та вологий одяг.

Якщо постраждалий у свідомості – дайте йому безалкогольний напій. А потім накрийте термоковдрою або будь-яким теплим пледом.

Не залишайте постраждалого без нагляду до швидкої допомоги. Якщо стан починає погіршуватися - повторно телефонуйте диспетчеру швидкої.

Якщо потерпілий знепритомнів - визначте ознаки життя, і, якщо є необхідність - починайте серцево-легеневу реанімацію.