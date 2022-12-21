Як одягатися, щоб взимку менше мерзнути: ефективні поради

Тому є декілька дієвих порад, як не замерзнути взимку.

Взимку важливо розуміти, як зігріти себе та акумулювати тепло. Особливо актуально це під час відключень, коли вдома відсутнє опалення, або коли температура на вулиці дуже низька.

Як одягатися, щоб менше мерзнути

Багатошаровість

За допомогою декількох шарів одягу ви зможете утримати тепле повітря між ними та тим самим зігріватися.

Коли збираєтеся на вулицю, обов'язково одягайте спідню білизну та теплі шкарпетки з натуральних тканин. Вони є більш теплопровідними. Наступним шаром одягайте термобілизну або футболку з підштанками, колготками.

І наостанок основний одяг. Потурбуйтеся, щоб він був досить вільним, адже обтислий одяг буде приносити взимку певний дискомфорт.

Взимку краще носити вільний теплий одяг (фото: Freepik)

Мінімум відкритих ділянок

Але може статися так, що навіть із декількома шарами одягу ви все одно будете мерзнути. У чому ж річ?

Якщо у вас відкриті зап'ястя або шия, тепло з тіла буде виходити саме через ці ділянки. Тому обов'язково носіть рукавички та шарф. А от про короткі шкарпетки чи вкорочені штани на холодний сезон краще забути.

Те саме стосується й шапки. Оберігайте голову від вітру та низьких температур. Проте якщо ви багато рухаєтеся протягом дня, не носіть дуже теплий головний убір. Так ви ризикуєте спітніти та захворіти набагато швидше, ніж якби були без шапки.

Прикраси

Б'ємося об заклад ви не очікували побачити цей пункт, але виявляється, прикраси уповільнюють рух крові в організмі та пришвидшують охолодження. Метал швидко стає холодним і може призвести до обмороження ділянок тіла.

Тому переохолодженню можуть сприяти не лише кільця, а й сережки у вухах.

Не носіть багато прикрас, якщо на вулиці морозно (фото: Freepik)

Порада: якщо відчуваєте, що сильно змерзли, в жодному разі не вживайте алкоголь і не паліть сигарети для зігрівання. Алкоголь лише створює ілюзію тепла, насправді виводячи його з тіла. А цигарки сповільнюють рух крові в руках і ногах.