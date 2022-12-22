Топ самых плохих идей, как согреться зимой: так делать категорически нельзя

Зима связана с низкими температурами воздуха как на улице, так порой и в помещениях. Поэтому вопрос о том, как согреться, становится очень актуальным. Многие люди начинают использовать способы, которые не только не помогают согреться, но и вредят здоровью.
В МОЗ Украины назвали самые плохие идеи согревания зимой. Об этом говорится в Telegram-канале.
Употребление спиртного в морозы или холода создает иллюзию тепла и одновременно с этим приводит к огромной потере тепла. Более того - прием алкоголя дает быстрое ощущение тепла из-за того, что сосуды расширяются. Но очень быстро человеку становится холоднее, чем было до приема алкоголя.
Дело в том, что сигареты, в том числе и электронные, замедляют кровообращение в руках и ногах. А это приводит к еще большему замерзанию.
Кольца замедляют движение крови в пальцах, и они быстрее замерзают. Любой металл очень быстро охлаждается и во время контакта с кожей может привести к обморожению. Поэтому в сильные холода не стоит носить не только кольца на пальцах, но и серьги и браслеты.
Если вы чувствуете, что кожа замерзла, начала покалывать, появился зуд - нужно немедленно искать место, где можно согреться. Растирать кожу чем-либо, особенно снегом - категорически нельзя! Особенно, если кожа покраснела.
1. Высокая влажность - даже длительное пребывание при температуре +5 +8 градусов при высокой влажности может привести к травме холодом.
2. Сильный ветер - он значительно увеличивает потерю тепла
3. Хронические заболевания
4. Слишком сильная усталость
5. Употребление алкоголя
6. В группе риска дети и пожилые люди - они особенно чувствительны к низким температурам из-за особенностей теплообменных процессов.
7. Ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды
Если факторы охлаждения продолжают действовать, что дрожание достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры), сонливость переходит в расстройство сознания.
При увеличении холодовой дрожи, то наступает опасная гипотермия, которая может привести к остановке дыхания и сердца. Это состояние считается уже очень тяжелым, и пациент может быть без сознания. На этом этапе оказать помощь нужно крайне срочно, иначе человек может умереть.
Избавьтесь от воздействия низких температур и убедитесь, что ситуация безопасна для вас и для пострадавшего.
Успокойте пострадавшего и объясните ему свои действия.
Вызывайте экстренную помощь и четко выполняйте инструкции диспетчера.
Переместите пострадавшего в теплое помещение. В помещении снимите холодную и влажную одежду.
Если пострадавший в сознании - дайте ему безалкогольный напиток. А потом накройте термоодеялом или любым теплым пледом.
Не оставляйте пострадавшего без присмотра до приезда скорой помощи. Если состояние начинает ухудшаться - повторно звоните диспетчеру скорой.
Если пострадавший потерял сознание - определите признаки жизни, и, если есть необходимость - начинайте сердечно-легочную реанимацию.
Кстати, ранее мы писали, как уберечь руки и ноги от переломов во время гололеда.
А также мы рассказывали о том, как правильно подбирать одежду, чтобы не замерзнуть зимой.