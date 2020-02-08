Топ лучших книг для начинающих бизнесменов: маркетинг, стратегия, бренд

Лучшие книги по ведению бизнеса (иллюстрация: pixabay.com)

Эти книги станут помощниками для молодых предпринимателей

Книги по маркетингу, бизнесу и брендированию помогут начинающим предпринимателям сориентироваться в современном мире, в котором все постоянно меняется - и сам рынок, и потребительские предпочтения. Важно держать руку на пульсе, активно реагировать на все изменения. В этой подборке Styler хочет поделиться книгами, которые помогут оставаться в тренде, построить успешную стратегию и продвинуть собственный бизнес.

Гарри Беквит "Продавая невидимое. Руководство по современному маркетингу услуг"

Гарри Беквит подробно пишет об эмоциях, которые влияют на решение клиентов. Эта книга чрезвычайно интересна для всех, кто что-то покупает или продает, а итак - для каждого! "Продавая невидимое" - это краткий информативный взгляд на уникальные характеристики услуг и их перспективы.

Автор убежден, что достичь успеха и иметь постоянных клиентов можно в любой сфере услуг, независимо от того, работаете ли вы в пределах своего района, или консультируете межнациональные компании. Книга охватывает весь процесс построения маркетинговой стратегии оказания услуг от начала и до конца.

Гарри Беквит "Продавая невидимое", Клуб Семейного Досуга

Ричард Румельт "Хорошая стратегия. Плохая стратегия"

Ричард Румельт - один из самых влиятельных мировых мыслителей о стратегии и управлении. Он убежден, что ресурсам принадлежит одно из главных конкурентных преимуществ. В книге "Хорошая стратегия. Плохая стратегия" автор совмещает теорию и собственный значительный опыт в консалтинговой деятельности.

На примерах известных компаний Румельт четко объясняет, что такое хорошая и что такое плохая стратегия. По мнению Ричарда, хорошая стратегия - это в основном исключение из правил, а большинство компаний имеют плохую стратегию и сталкиваются с множеством проблем. Такая ситуация возможна потому, что компании стремятся, прежде всего, уладить конфликты, а не решить их, скрыть поражения, а не разобрать причины их возникновения. Цель книги - раскрыть ядро зарождения хорошей стратегии, способы оценки ситуации и формулировку целей для конкретных достижений.

Ричард Румельт "Хорошая стратегия. Плохая стратегия", Фабула

Стивен Сільбіґер "МВА за 10 дней"

Международный бестселлер Стивена Сільбіґера "МВА за 10 дней" уже помог тысячам овладеть знаниями, которые дают в лучших бизнес-школах Америки. Эта книга сэкономит вам кучу времени и денег, потраченных на курсы. Автор делится важной информацией, нужной для понимания тонкостей современного делового мира.

С помощью этой книги вы научитесь понимать финансовую отчетность, ознакомитесь с правилами и методами бухгалтерского учета, научитесь разрабатывать корпоративную стратегию, поймете, как интерпретировать язык коммерческого права, и многое другое.

Стивен Сільбіґер "МВА за 10 дней", ВСЛ

У,Н,А коллектив (Ульяна Быченкова, Ника Кудинова, Алена Соломадина) "Знак. Украинские товарные знаки 1960-80-х годов"

Всем маркетологам, пиарщикам и рекламистам важно ориентироваться в истории своей профессии. Теперь можно больше узнать об истории появления графического дизайна на территории Украины.

Благодаря этой книге вы узнаете корпоративную идентичность Украины времен оттепели, застоя и перестройки. Издание создано при поддержке Украинского культурного фонда, 500 экземпляров безвозмездно переданы культурным институциям.

У,Н,А коллектив (Ульяна Быченкова, Ника Кудинова, Алена Соломадина) "Знак. Украинские товарные знаки 1960-80-х годов"

Юрген Саленбахер "Креативный личный брендинг"

Юрген Саленбахер в этой книге изложил собственную методику развития творческих лидерских качеств. Автор делает акцент на важности творческого мышления и понимания того, что вы можете дать миру. Он убежден, что нужно изучить себя для дальнейшего построения собственного позиционирования и брендинга.

Цель книги - вдохновить и дать стимул вашем творческом мышлению, что будет способствовать успешному взаимодействию с социумом и влиять на ваш персональный брендинг. Из книги вы узнаете, чем отличаются творческий и деловой тип мышления, что такое творческая экономика, почему творческое мышление так важно для развития лидерских качеств, и какие черты имеет личный брендинг в эпоху глобализации. "Креативный личный брендинг" содержит много действенных советов, а потому книга имеет все шансы стать настольной.

Юрген Саленбахер "Креативный личный брендинг", Фабула

В современном мире постоянное обучение не прихоть, а жизненная необходимость. Наша подборка объединяет книги, которые побуждают по-новому взглянуть на собственный бизнес и достичь лучших результатов.