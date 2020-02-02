Читать или смотреть: топ лучших экранизированных книг всех времен

Лучшие экранизации известных романов (фото: pixabay.com)

Некоторые бестселлеры неоднократно экранизировались, не теряя актуальность сквозь течение времени

Приятная неожиданность для книголюба - узнать, что существует или планируется экранизация его любимой книжки! Часто можно услышать, что фильм не оправдал ожиданий, но происходит это чаще всего потому, что читатель некоторые сцены представил по-другому - не так, как режиссер. Но мы придерживаемся мнения: если книга хорошая, фильм не может быть плохим. Поэтому предлагаем запастись попкорном и устроить себе вечера чтения книг и просмотров фильмов из этой подборки.

Маргарет Лэндон "Анна и король Сиама"

Маргарет Лэндон - писательница и миссионерка. Она впервые узнала об Анне Леоновенс во время миссионерской миссии в Таиланде. Увлеченная этой историей, она связалась с одной из внучек Анны и в 1941 году серьезно взялась за написание книги.

В 1862 года недавно овдовевшая английская учительница Анна Леоновенс с двумя маленькими детьми соглашается работать гувернанткой при дворе короля Сиама (современный Таиланд), не зная, что те годы в королевском дворце изменят не только ее собственную жизнь, но и будущее всего государства. Ее отношения с королем сложные с самого начала, ведь и Анна, и король имеют непростые характеры и остро защищают собственные убеждения. Пока король поддерживает традиций, Анна пытается доказать важность изменений. И прежде всего она сосредотачивается на своих воспитанниках. Много лет назад именно благодаря этому влиянию молодой король отменил рабство в Сиаме и ввел демократическую реформу, основанную на идеях свободы и человеческого достоинства, которые ему привила английская учительница. В этом захватывающем романе Маргарет Лэндон блестяще сочетает собственные исследования истории и культуры Таиланда с воспоминаниями Анны, чтобы создать детальный портрет Сиама 1860-х годов.

Экзотическая история про Анну и короля Сиама очаровывала миллионы людей на протяжении многих лет. Роман был 5 раз экранизирован, но он запрещен в Таиланде за то, что раскрывает тайны жизни королевской семьи.

Маргарет Лэндон "Анна и король Сиама", Фабула, 2018 год

Жоэль Диккер "Правда о деле Гарри Квеберта"

Кинематографический литературный триллер для любителей закрученных детективов. Это дебютный роман Жоеля Диккера, который сразу стал очень популярным - в первую неделю продали два миллиона экземпляров. В центре повествования - 28-летний писатель Маркус, который не может выпустить новую книгу из-за внутреннего кризиса. Он едет в Сомерсет, Нью-Гемпшир, чтобы увидеть своего наставника Гарри Квеберта, одного из самых уважаемых писателей страны, надеясь на его помощь. Но планы Маркуса нарушаются, когда Гарри обвиняют в убийстве пропавшей много лет назад Нолы Келлерган. Теперь Маркус имеет сюжет для новой книги, осталось только найти настоящего убийцу девушки.

"Правда о деле Гарри Квеберта" стала мировым бестселлером и была переведена на 32 языка, а также экранизирована - в 2018 году вышел одноименный сериал.

Жоэль Диккенс "Правда о деле Гарри Квеберта", ВСЛ, 2017 год

Мария Семпл "Где ты делась, Бернадетт?"

История о многогранной и талантливой Бернадетт Фокс, которая для своего мужа, Microsoft-гуру, - бесстрашно уверенный партнер; для матерей частной школы в Сиэтле - позор; для коллег - революционный архитектор; для 15-летней дочери - лучшая подруга и просто мама. Но однажды она исчезает. Все началось, когда Би за хорошую учебу требовала обещанное вознаграждение: семейную поездку в Антарктиду. Но усиленная аллергия Бернадетт на Сиэтл и вообще людей сделала ее такой социофобкой, что она наняла виртуальную помощницу из Индии, которая сейчас выполняет ее простейшие поручения. Это трогательный роман о нереализованном таланте и роли матери и дочери в абсурдном мире. Книга неоднородна, отдельные разделы - это электронные письма, документы ФБР, переписка с психиатром, которые очень остроумно соединены между собой.

В 2019 году Ричард Линклейтер снял фильм на основе книги, а главную роль сыграла непревзойденная Кейт Бланшетт.

Мария Семпл "Где ты делась, Бернадетт?", Vivat, 2018 год

Луиза Мэй Олкотт "Маленькие женщины"

Жизнь автора была сложной, ведь ей приходилось много работать, чтобы содержать семью. Однако слава и успех к молодой Луизе Мэй Олкотт пришли неожиданно в 1868 году. Когда издатель предложил ей написать "девчачью книжку", она прежде всего опиралась на собственные воспоминания о детстве и взрослении, показав себя в образе Джо Марш, тогда как ее сестры Анна, Эбби Мэй и Елизавета стали, соответственно, Мэг, Эми и Бет. Так и появился культовый роман "Маленькие женщины" - живой портрет семейной жизни девятнадцатого века. Читатели со всего мира вместе с главными героинями переживали личные драмы, мечтали, ругались, переписывались, болели, ухаживали, пока наконец сами становились частью этой замечательной семьи. В 2020 году на экраны выходит очередная экранизации английской классики.

Луиза Мэй Олкотт "Маленькие женщины", Folio, 2019 год

Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"

Детство Шарлотты Бронте простым не назовешь. Рано умерла мама, отец всегда был отстраненным. Шарлотта должна была всю жизнь работать, чтобы обеспечить свою жизнь, а к литературной деятельности пришла не сразу. Роман "Джейн Эйр" считают наиболее значительными в творческом наследии писательницы и частично автобиографическим. Книга рассказывает о девочке, которая стала сиротой и сама должна была искать место в мире. Моральное паломничество Джейн является знаменитым аспектом романа, как и его образность. Быстро переизданный после своей первой публикации в 1847 году, роман "Джейн Эйр" до сих пор пользуется огромной популярностью как один из лучших образцов английской литературы. Его экранизировали несколько раз, последний раз 2011 году

Читать книгу, а потом смотреть фильм или наоборот - это вопрос, который беспокоит многих книголюбов. Пусть что вы выберете из нашего списка, приятные впечатления вам гарантированы.

Шарлотта Бронте "Джейн Эйр", Книголав, 2018 год