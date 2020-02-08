Топ найкращих книг для бізнесменів-початківців: маркетинг, стратегія, бренд

Найкращі книги з ведення бізнесу (ілюстрація: pixabay.com)

Ці книги стануть помічниками для молодих підприємців

Книги з маркетингу, бізнесу та брендування допоможуть починаючим підприємцям зорієнтуватися в сучасному світі, де все постійно змінюється - і сам ринок, і споживчі переваги. Важливо тримати руку на пульсі, активно реагувати на всі зміни. У цій добірці Styler хоче поділитися книгами, які допоможуть залишатися в тренді, побудувати успішну стратегію і просунути власний бізнес.

Гаррі Беквіт "Продаючи невидиме. Керівництво по сучасному маркетингу послуг"

Гаррі Беквіт докладно пише про емоції, які впливають на рішення клієнтів. Ця книга надзвичайно цікава для всіх, хто щось купує чи продає, а отже - для кожного! "Продаючи невидиме" - це короткий інформативний погляд на унікальні характеристики послуг та їх перспективи.

Автор переконаний, що досягти успіху і мати постійних клієнтів можна в будь-якій сфері послуг, незалежно від того, чи працюєте ви у межах свого району, або консультуєте міжнаціональні компанії. Книга охоплює весь процес побудови маркетингової стратегії надання послуг від початку і до кінця.

Гаррі Беквіт "Продаючи невидиме" Клуб Сімейного Дозвілля

Річард Румельт "Хороша стратегія. Погана стратегія"

Річард Румельт - один з найбільш впливових світових мислителів про стратегію і управління. Він переконаний, що ресурсам належить одне з головних конкурентних переваг. У книзі "Хороша стратегія. Погана стратегія" автор поєднує теорію і власний значний досвід консалтингової діяльності.

На прикладах відомих компаній Румельт чітко пояснює, що таке хороша і що таке погана стратегія. На думку Річарда, хороша стратегія - це в основному виняток з правил, а більшість компаній мають погану стратегію і стикаються з безліччю проблем. Така ситуація можлива тому, що компанії прагнуть, насамперед, залагодити конфлікти, а не вирішити їх, приховати поразки, а не розібрати причини їх виникнення. Мета книги - розкрити ядро зародження хорошої стратегії, способи оцінки ситуації і формулювання цілей для конкретних досягнень.

Річард Румельт "Хороша стратегія. Погана стратегія", Фабула

Стівен Сільбіґер "МВА за 10 днів"

Міжнародний бестселер Стівена Сільбіґера "МВА за 10 днів" вже допоміг тисячам оволодіти знаннями, які дають в найкращих бізнес-школах Америки. Ця книга заощадить вам купу часу і грошей, витрачених на курси. Автор ділиться важливою інформацією, потрібною для розуміння тонкощів сучасного ділового світу.

За допомогою цієї книги ви навчитеся розуміти фінансову звітність, ознайомитеся з правилами і методами бухгалтерського обліку, навчитеся розробляти корпоративну стратегію, зрозумієте, як інтерпретувати мову комерційного права, і багато іншого.

Стівен Сільбіґер "МВА за 10 днів", ВСЛ

У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна) "Знак. Українські товарні знаки 1960-80-х років"

Всім маркетологам, піарникам і рекламістам важливо орієнтуватися в історії своєї професії. Відтепер можна більше дізнатися про історію появи графічного дизайну на території України.

Завдяки цій книзі ви дізнаєтеся корпоративну ідентичність України часів відлиги, застою та перебудови. Видання створено за підтримки Українського культурного фонду, 500 примірників безоплатно передані культурним інституціям.

У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна) "Знак. Українські товарні знаки 1960-80-х років"

Юрген Саленбахер "Креативний особистий брендинг"

Юрген Саленбахер у цій книзі виклав власну методику розвитку творчих лідерських якостей. Автор робить акцент на важливості творчого мислення і розумінні того, що ви можете дати світу. Він переконаний, що потрібно вивчити себе для подальшої побудови власного позиціонування і брендингу.

Мета книги - надихнути та дати стимул вашому творчому мисленню, що сприятиме успішній взаємодії з соціумом і впливати на ваш персональний брендинг. З книги ви дізнаєтеся, чим відрізняються творчий і діловий тип мислення, що таке творча економіка, чому творче мислення так важливе для розвитку лідерських якостей, і які риси має особистий брендинг в епоху глобалізації. "Креативний особистий брендинг" містить багато дієвих порад, а тому книга має всі шанси стати настільною.

Юрген Саленбахер "Креативний особистий брендинг", Фабула

У сучасному світі постійне навчання не примха, а життєва необхідність. Наша добірка об'єднує книги, які спонукають по-новому поглянути на власний бізнес і досягти кращих результатів.