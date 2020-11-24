Топ фильмов о спорте и не только от известного футбольного комментатора

Известный футбольный комментатор, ведущий программы "Голевая передача" и автор подкаста "Конспекты Лобановского" Вадим Скичко поделился списком своих любимых фильмов.

Поэтому если вы в поисках интересного занятия на вечер, предлагаем вполне легально просмотреть киноленты на MEGOGO. Уверяем: они понравятся не только спортивным болельщикам.

Лобановский навсегда

Документальный фильм об одном из величайших футбольных тренеров в истории Украины Валерия Лобановского. Стоит отметить, что это фильм не просто о Лобановском-тренере, а о влиянии Лобановского на футбол в целом. Его первое громкое достижение в украинском футболе: выход клуба в полуфинал Лиги Чемпионов.

В фильме показано множество интересных фактов и историй о Валерии Васильевиче. Например, мало кто знает, но тренировал большой коуч не только киевское "Динамо". Свою тренерскую карьеру он начал в днепропетровском "Днепре" и, только выведя команду в Высшую лигу, был приглашен на работу в столичную команду. Своими воспоминаниями о Валерии Васильевиче делятся как его подопечные (например, Олег Блохин или Андрей Шевченко), так и иностранные легенды мирового футбола (например, Карло Анчелотти). Поэтому вопрос, стоит ли смотреть "Лобановский навсегда" болельщикам и фанатам, думаю, даже не стоит ставить.

Барса: Больше, чем клуб

Документалка подробно рассказывает об одном из лучших футбольных клубов в мире под названием "Барселона" или просто "Барса". Сто лет было потрачено на путь до его признания и славы. Целое поколение таких замечательных игроков, как Лео Месси, Иньеста Андрес, Хави и многие другие, оставили свой неизгладимый след в его истории. Фильм показывает все взлеты и падения знаменитого клуба на фоне мировых исторических событий, войн, испанских политических переворотов и интриг, а также раскрывает различные секреты, которые привели клуб к всеобщему обожанию.

Среди всех документальных фильмов о "Барселоне" этот стал, лично для меня, наиболее честным и полностью показал всю сущность футбольного клуба. Думаю, даже самые преданные поклонники испанской команды могут получить для себя что-то новое.

Костолом

Если коротко, то фильм рассказывает об известном футболисте, который внезапно загремел в тюрьму, где ему приходится столкнуться с некоторыми неприятными ситуациями и бороться за свои прошлые и настоящие поступки. Начальник тюрьмы стремится сделать из него свою марионетку, а именно заставляет известного футболиста тренировать своих надзирателей. Что из этого получится, смотрите сами!

Лента понравится не только любителям спорта, но и тем, кто просто хочет приятно провести вечер за просмотром хорошего фильма. Из интересного — одним из композиторов кинокартины является известный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, поэтому саундтреки здесь, действительно, классные.

Малышка на миллион

Четыре "Оскара", несравненная игра Хилари Суонк и Клинта Иствуда и никакого счастливого финала — это главное, что вам нужно знать перед тем, как начать смотреть фильм "Малышка на миллион" (если вы еще этого не сделали!). Известная едва не каждому спортивная драма рассказывает про обычную девушку, которая имела мечту стать профессиональной боксеркой и упорно шла к ней. Она записывается в секцию бокса несмотря на все насмешки, днем и ночью тренируется, а затем своим трудолюбием и упорством привлекает внимание сильного тренера и начинает делать первые успехи.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Все, что нужно знать: это тонкая и глубокая драма, написанная и снятая автором фильма "Залечь на дно в Брюгге". В своём жанре это шедевр, который полностью заслуживает самой высокой оценки. Коротко сюжет выглядит так. Дочь главной героини убили еще семь месяцев назад, а полиция до сих пор не смогла найти преступника. Женщина уверена, что её ребенок стал жертвой, и начинает открытую борьбу против полицейских с помощью билбордов с провокационными слоганами. Фильм однозначно стоит вашего внимания, тем более, что здесь можно посмеяться, погрустить, подумать.

Форрест Гамп

По праву считается одна из самых трогательных кинолент, хотя и не лишена драматизма. Режиссер Роберт Земекис продемонстрировал в этом фильме совершенно новый подход к подаче материала, показав жизнь глазами человека с умственными нарушениями. Как ни странно, но жизнь глазами Форреста Гампа оказывается совсем не жуткой и беспросветной. А наоборот, насыщенная интересными событиями. Там, где другой режиссер мог бы показать трагедию и ужас, Земекис показал очень легкую и всем понятную историю.

Отдельно стоит отметить потрясающую игру Тома Хэнкса, который настолько естественно и точно изобразил на экране человека с умственными нарушениями, что у зрителя не возникает сомнений в правдивости этого образа.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Сюжет драмы Дэвида Финчера основан на одноименном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда о непростой жизни одного необычного человека. Главный герой Бенджамин сразу родился 80-летним дедом и в течение своей жизни только молодел. Однако любовь, дружба, счастье и приключения не прошли мимо него. Кроме лестных отзывов критиков и зрителей, кинолента получила еще и 13 номинаций "Оскар". Поэтому, если вы еще не видели экранизацию на один из самых интересных романов Фицджеральда, советую это сделать как можно быстрее.

Побег из Шоушенка

От кинокартины Фрэнка Дарабонта я ожидал очень многого. И не только потому, что фильм является самой масштабной экранизацией книги Стивена Кинга, а скорее всего из-за высоких отзывов данного фильма. В результате, получил гораздо больше чем просмотр интересного фильма. Я думал, что это обычная история о человеке, которого незаслуженно посадили в тюрьму и он оттуда сбежал. Но оказалось, что это история совсем о другом. О людях. О взаимоотношениях. О надежде. О жизни. Тем более, когда всё происходит в таком страшном месте как тюрьма "Шоушенк".

Волк с Уолл-стрит

Криминальная комедия с элементами сатиры от маэстро жанра Мартина Скорсезе рассказывает нам об одном миллионере и о его роскошной жизни. Кстати, история имела место в реальном мире. Главный герой Джордан Белфорт с юных лет интересовался деньгами, в 20 лет начал работать в финансовой фирме, а чуть позже создал собственную компанию. В ней он продавал акции, причем делал это по схеме, что позволяет получать сверхприбыль. В общем, фильм рассказывает, до чего доводит богатство некоторых людей — когда не живут, а существуют ради денег. Еще одна сильная сторона этой ленты — юмор и несравненная игра Леонардо Ди Каприо.

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