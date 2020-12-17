Топ фактов из жизни Кернеса: чем запомнился эпатажный мэр

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря от остановки сердца. Он был экстренно госпитализирован в берлинскую клинику в сентябре с коронавирусом и скончался от осложнений болезни в возрасте 61 года.

Чем запомнился эпатажный мэр первой украинской столицы - читайте в нашем материале.

Чем прославился Геннадий Кернес

Геннадий Кернес возглавлял Харьков в течение 10 лет. А скандальную славу он получил благодаря записи предвыборного видео будущего мэра города Михаила Добкина, которое стало вирусным и одним из наиболее цитируемых.

Мэром Харькова Кернес стал 18 марта 2010 года и был переизбран на последних местных выборах в 2020-м. Все это время политик оставался одним из самых популярных градоначальников страны.

Последние выборы Кернес выиграл, физически находясь в немецкой больнице на протяжении всей избирательной кампании.

Мэра Харькова часто попрекали уголовным прошлым и манерами из 90-х. Долго он считался пророссийским политиком, но все изменилось в 2014-м году, когда Кернес стал гарантом "украинскости" Харькова и сторонником президента Петра Порошенко.

Хотя Кернеса и его семью часто упрекали в коррупционных схемах, он в течение десятилетия являлся авторитетной фигурой для многих харьковчан.

Кернес продолжил руководить городом из инвалидного кресла после того, как 28 апреля 2014 года около 12 часов на него было совершено покушение. Во время пробежки по Белгородскому шоссе в него выстрелили со стороны леса.

Врачи говорят, что полученная шесть лет назад рана сказалась теперь, когда Геннадий Кернес перенес коронавирус.

Биография Геннадия Кернеса

Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса и его жены Анны Абрамовны.

После окончания школы, согласно официальной биографии, "более десяти лет трудился на государственных предприятиях города". Кернес работал слесарем, разливальщиком молока и даже часовых дел мастером.

В 1986 году с началом "перестройки" пошел в бизнес. По некоторой информации организовал кооперативы, занимался мелким мошенничеством. Так или иначе, в начале 90-х Кернес провел два года в СИЗО.

"Тогда таким образом формировали общее мнение среди популярных людей в городе, а я был популярным человеком, вот и оказался в местах, не столь отдаленных", - рассказывал в одном из интервью Кернес и уточнял, что после был оправдан, то есть судимым он не считается.

Сразу после освобождения Кернес окунулся в бизнес: основал и возглавил несколько торговых и производственных предприятий, которые позже стали основой его бизнес-империи. Стиль ведения им бизнеса оценивали как жесткий и бесцеремонный.

Геннадий Кернес в 2020 году (фото: facebook.com/gennadykernes)

Судя по декларациям Кернеса, он был долларовым миллионером. При этом собственного дома у него не было - харьковский мэр жил в одном из номеров принадлежащей ему гостиницы "Националь" в центре города. Он часто рассказывал журналистам, что свою зарплату мэра перечисляет детским домам и больницам.

Политическая карьера Кернеса

В политике Геннадий Кернес с 1998 года. Тогда он стал депутатом Харьковского городского совета. В 2002-м он даже стал секретарем горсовета, но пробыл на должности всего месяц - вступив в конфронтацию с тогдашним мэром Владимиром Шумилкиным, ушел в отставку.

В 2004 году Кернес вместе с Аваковым даже принимали участие в Оранжевой революции. Но в интервью он позже рассказывал, что друзьями с Аваковым они никогда не были.

Во время Революции Достоинства Кернес и Аваков уже были по разные стороны баррикад. И в покушении, и в возбуждении дела (главу Харькова подозревали в похищении, угрозах убийством и избиении двух участников Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова) Кернес обвинил Авакова. Якобы таким образом он хотел отомстить. Кернес даже заявлял по поводу Авакова: "Для него свидетельство о моей смерти - это как подарок ко дню рождения". Но доказательств причастности министра внутренних дел к нападению прокуратура Харьковской области не нашла.

Через месяц после начала расследования против Кернеса - в апреле 2014-го на него совершили покушение - в мэра стреляли во время утренней пробежки, в результате чего он получил инвалидность.

На местных выборах 2006 года Кернес фактически возглавил избирательный штаб кандидата в мэры Харькова от Партии регионов Михаила Добкина. Именно тогда в сеть слили видео, в котором Кернес "режиссировал" предвыборный ролик кандидата колоритными репликами вроде: "Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст". И ругался матом.

Михаил Добкин и Геннадий Кернес

После победы Добкина на выборах мэра в 2006 Кернес стал секретарем горсовета.

А исполняющим обязанности мэра Харькова Кернес стал в 2010 году после того, как Янукович назначил Добкина губернатором области вместо Арсена Авакова. Осенью того же года кандидат от "Партии регионов" Кернес победил Авакова (который руководил тогда местным штабом "Батькивщины") на выборах и возглавил Харьков. С тех пор этой должности он уже не покидал.

Отметим, что тандем харьковских политиков Михаила Добкина и Геннадия Кернеса распался вскоре после 2014 года.

Поворотный момент для Кернеса в 2014 году

Поначалу Кернес резко критиковал активистов Евромайдана, выступал на митингах противников евроинтеграции в своем городе и даже обещал мобилизовать харьковчан-противников Евромайдана.

Кернеса даже обвиняли в финансировании "титушек", которые охотились на "евромайдановцев" не только в Харькове, но и в Киеве.

После расстрелов в центре Киева президент Янукович прилетел именно в Харьков, где должен был состояться съезд. Но в последний момент Янукович не решился выходить на сцену съезда и направился в Донецк.

А Кернес улетел в Женеву, где встретился с олигархом Игорем Коломойским. Позже Коломойский в интервью рассказывал, что "успокоил" Кернеса, объяснил ему, что он "избранный народом мэр" и "давал присягу народу Украины".

Из Женевы Кернес вернулся как будто другим человеком, заняв мягкую "прокиевскую" позицию и неожиданно для многих "антимайдановцев" воздержался от их поддержки, а самопровозшлашенная "ХНР" долго не продержалась.

28 апреля 2014 года во время пробежки на Кернеса было совершено покушение. Пуля, выпущенная до сих пор не установленным снайпером, повредила четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник харьковского мэра.

Он пришел в сознание через шесть дней в израильской клинике, куда его спешно эвакуировали. С той поры Кернес прикован к инвалидному креслу. Сам Кернес говорил, что расследование покушения на него никак не продвигается, но неоднократно называл его заказчиком - министра внутренних дел Арсена Авакова.

А Михаил Добкин говорил, что покушение на мэра было якобы связано с переделом сфер влияния представителями уголовного мира, переехавшими в Харьков после начала боевых действий в Донбассе.

Выборы мэра Харькова в 2015-м

В 2015 году Кернес выиграл выборы мэра Харькова, набрав около 65% в первом же туре. Тогда он баллотировался от партии "Возрождение", которую связывали с Коломойским.

Интересно, что Геннадий Кернес поддержал Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года, однако оставался убежденным противником инициированной им декоммунизации.

Однако Порошенко эта поддержка не помогла - выборы в Харькове выиграл Владимир Зеленский. И хотя Кернес немедленно отрекся от альянса с уже бывшим главой государства, отношения с Зеленским не наладились.

На выборах 2020 Зеленский поддерживал харьковского губернатора Алексея Кучера, но Кернес, который уже тогда был на лечении в Германии, выиграл гонку с результатом 60%, став мэром Харькова в третий раз.

Секреты популярности Кернеса в городе просты. За годы его мэрства Харьков заметно похорошел. Приезжие из других городов, прежде всего из Киева, обращают внимание на чистоту и освещенность его центральных улиц, символами Харькова стали фонтаны и парки.

Интересно, что своих почитателей нашел и авторитарный стиль его менеджмента: мемом локального масштаба стала фраза "Сучий пес, я тебя на ноль умножу", которой мэр несколько лет назад "воспитывал" главу Харьковгорлифта на открытом для прессы совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

А к недочетам городской власти вроде плохого состояния коммунальной инфраструктуры и медицины, чрезмерной закредитованности города или обвинений в коррупции харьковчане относились снисходительно: где, мол, сейчас нет проблем.

Жены и сыновья Геннадия Кернеса

О личной жизни Геннадия Кернеса известно не так много. В одном из интервью он говорил, что у него три сына. Старший Кирилл, 38 дет, родился в браке с Оксаной Василенко (1982-1985). Второго сына Даниила Кернесу родила Галина Привалова, но официально они женаты не были. Ему сейчас 32 года.

Геннадий Кернес с семьей

Кирилл и Даниил - сыновья Кернеса

Третьим сыном Кернес очевидно называет 26-летнего пасынка Родиона Гайсинского - сына его последней жены Оксаны Гайсинской.

Кроме того, судя по информации СМИ у Геннадия Кернеса есть четверо внуков.

Оксана Гайсинская с Геннадием Кернесом после его ранения в 2014 году (фото: instagram.com/oksanag2406)

Напомним, что на местных выборах Геннадий Кернес выиграл выборы мэра Харькова. На первой сессии городского совета он получил полномочия, но заседание прошло без него.

Ранее смерть Кернеса подтвердил его пасынок Родион Гайсинский, а жена мэра Харькова Оксана показала редкое фото с ним и написала трогательную публикацию в сети.