Топ-дієтолог назвав овочі, які можуть вас отруїти: ви їсте їх щодня

Пасльонові - звичні овочі на нашому столі, але чи знаємо ми всю правду про них? Яку небезпеку можуть приховувати помідори, картопля та баклажани?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому пасльонові небезпечні?

Родина пасльонових, що налічує понад 2000 видів, давно увійшла в наш раціон. Помідори, баклажани, картопля, перець - ці овочі не лише смачні, але й корисні. Проте, не варто забувати про їхню особливість - вміст алкалоїдів, речовин, які можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на організм.

Алкалоїди - це складні органічні сполуки, що мають високу біологічну активність. Одним з таких алкалоїдів, що міститься в пасльонових, є соланін. У невеликих кількостях він діє як природний інсектицид, захищаючи рослину від шкідників. Однак, надмірне споживання соланіну може викликати неприємні симптоми.

Чи безпечно вживати зелену картоплю?

Зелена картопля - яскравий приклад потенційної небезпеки пасльонових. Саме в ній концентрація алкалоїдів досягає максимуму. Її гіркий смак - сигнал про високий вміст соланіну, який може спричинити нудоту, діарею, головний біль та підвищення температури. Тому, зелену та пророслу картоплю краще викидати.

Зазвичай, пасльонові містять незначну кількість алкалоїдів. Неприємні симптоми можуть з'явитися при споживанні 2-5 мг соланіну на кілограм ваги тіла. Для людини вагою 68 кг це близько 136 мг соланіну. Для порівняння, один баклажан містить близько 11 мг соланіну, а картопля - 25-275 мкг, залежно від сорту та умов вирощування.

Чи варто їсти зелені помідори?

Помідори містять більше алкалоїдів у стеблі та листі, ніж у плодах. У міру дозрівання вміст алкалоїдів у плодах зменшується. Тому, стиглі помідори безпечні для споживання. Однак, зелені плоди краще уникати.

Загалом, немає наукових доказів, що пасльонові шкідливі для здоров'я. Проте, деякі дослідження показують, що вони можуть погіршити стан людей з запальними та аутоімунними захворюваннями. Тому, якщо у вас є такі захворювання, варто проконсультуватися з лікарем.

Як дізнатися, чи підходять вам пасльонові?

Найкращий спосіб – експеримент. Виключіть пасльонові зі свого раціону на кілька тижнів, а потім поступово поверніть їх. Якщо відчуєте погіршення самопочуття, можливо, у вас є чутливість до цих овочів.

Користь пасльонових

Пасльонові - це не лише алкалоїди. Вони містять багато корисних речовин, таких як антиоксиданти, вітаміни А та С. Наприклад, антоціан у баклажанах знижує ризик розвитку раку, діабету та інфекцій, а лікопен у помідорах – серцевих захворювань.

Як зменшити вміст алкалоїдів?

Щоб мінімізувати ризик, дотримуйтесь простих правил

Знімайте шкірку з картоплі перед приготуванням.

Запікайте картоплю в духовці, а не варіть.

Зберігайте картоплю в темному прохолодному місці.

Уникайте зеленої та пророслої картоплі.

Їжте стиглі помідори.

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