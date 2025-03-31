Названы овощи, которые могут вас отравить: вы едите их каждый день

Пасленовые - привычные овощи на нашем столе, но знаем ли мы всю правду о них? Какую опасность могут скрывать помидоры, картофель и баклажаны?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Почему пасленовые опасны?

Семейство пасленовых, насчитывающее более 2000 видов, давно вошло в наш рацион. Помидоры, баклажаны, картофель, перец - эти овощи не только вкусные, но и полезные. Однако, не стоит забывать об их особенности - содержание алкалоидов, веществ, которые могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на организм.

Алкалоиды - это сложные органические соединения, обладающие высокой биологической активностью. Одним из таких алкалоидов, содержащихся в пасленовых, является соланин. В небольших количествах он действует как природный инсектицид, защищая растение от вредителей. Однако, чрезмерное потребление соланина может вызвать неприятные симптомы.

Безопасно ли употреблять зеленый картофель?

Зеленый картофель - яркий пример потенциальной опасности пасленовых. Именно в нем концентрация алкалоидов достигает максимума. Его горький вкус - сигнал о высоком содержании соланина, который может вызвать тошноту, диарею, головную боль и повышение температуры. Поэтому, зеленый и проросший картофель лучше выбрасывать.

Обычно, пасленовые содержат незначительное количество алкалоидов. Неприятные симптомы могут появиться при потреблении 2-5 мг соланина на килограмм веса тела. Для человека весом 68 кг это около 136 мг соланина. Для сравнения, один баклажан содержит около 11 мг соланина, а картофель - 25-275 мкг, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Стоит ли есть зеленые помидоры?

Помидоры содержат больше алкалоидов в стебле и листьях, чем в плодах. По мере созревания содержание алкалоидов в плодах уменьшается. Поэтому, спелые помидоры безопасны для потребления. Однако, зеленые плоды лучше избегать.

В общем, нет научных доказательств, что пасленовые вредны для здоровья. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что они могут ухудшить состояние людей с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями. Поэтому, если у вас есть такие заболевания, стоит проконсультироваться с врачом.

Как узнать, подходят ли вам пасленовые?

Лучший способ - эксперимент. Исключите пасленовые из своего рациона на несколько недель, а затем постепенно верните их. Если почувствуете ухудшение самочувствия, возможно, у вас есть чувствительность к этим овощам.

Польза пасленовых

Пасленовые - это не только алкалоиды. Они содержат много полезных веществ, таких как антиоксиданты, витамины А и С. Например, антоциан в баклажанах снижает риск развития рака, диабета и инфекций, а ликопен в помидорах - сердечных заболеваний.

Как уменьшить содержание алкалоидов?

Чтобы минимизировать риск, следуйте простым правилам

Снимайте кожуру с картофеля перед приготовлением.

Запекайте картофель в духовке, а не варите.

Храните картофель в темном прохладном месте.

Избегайте зеленого и проросшего картофеля.

Ешьте спелые помидоры.

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