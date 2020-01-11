Топ-чиновникам подняли зарплаты: новые суммы ошеломили украинцев

Топ-чиновникам Украины – генеральному прокурору Руслану Рябошапке и его подчиненным повысили месячный должностной оклад. За декабрь глава прокуратуры Украины получил более 93 000 гривен заработной платы. Данные о доходах украинских чиновников опубликованы на "Правительственном портале".

Месячный должностной оклад первого заместителя генерального прокурора - 89,3 тысячи гривен, заместителя - 86,4 гривен, начальника департамента - 40,3 тысячи гривен, начальника управления - 38,6 тысяч гривен, начальника самостоятельного отдела - 36,8 тысяч гривен.

С января 2020 года руководитель областной прокуратуры будет получать 38 тысяч гривен, его первый заместитель - 36,3 тысяч гривен, заместитель - 34,5 тысяч гривен, начальник управления - 32 тысячи гривен, его заместитель - 30,8 тысяч гривен, прокурор прокуратуры 23 тысячи гривен.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины утвердила свою смету в размере почти два миллиарда гривен. Парламент одобрил за основу и в целом проект постановления №2614 о смете для парламента на 2019 год. За документ проголосовали 324 парламентария. В целом на аппарат Верховной рады ушло 1 млрд 970 млн 346,7 тыс. гривен.