Топ-8 украинских фильмов, которые мы все с нетерпением ждем

Топ украинских фильмов этой осени (коллаж: РБК-Украина)

После карантина в кинотеатрах стартует показ многих интересных украинских кинолент

Пока кинотеатры понемногу выходят из жестких ограничительных мер, украинские прокатчики и продюсеры планируют премьеры лент, которые зрители увидят до конца 2020 года. Надеемся, планы не изменятся, и мы увидим 8 украинских фильмов, каждый из которых достоин внимания.

Сказка старого мельника

Режиссер: Александр Итыгилов

В ролях: Анна Кошмал, Алексей Богданович, Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Олеся Жураковская

Дата выхода: сентябрь 2020

Сюжет фэнтезийной ленты, созданной по мотивам книги Сергея Ухачевского, иллюстрирует сказочную историю, которую старый мельник рассказывает детям у костра. В ней говорится о бурсаке Николае, что отправляется к пану Адаму, чтобы тот научил грамоте Кристину. И по дороге к учителю Николай узнает, что город охватили злые чары, а сам Адам оказался в плену. Поэтому герою придется противостоять злу, заручившись поддержкой крестьян. А зрители в это время увидят на экране колоритные украинские пейзажи и звездных актеров.

Сказка старого мельника, трейлер (видео: YouTube)

Антон и красная химера

Режиссер: Заза Урушадзе

В ролях: Наталья Рюмина, Симсон Буббель, Юозас Будрайтис, Вайва Майнелите, Регимантас Адомайтис, Олег Симоненко, Никита Шланчак

Дата выхода: осень 2020

В центре сюжета исторического фильма "Антон и красная химера" лежат события, предшествовавшие большевистской оккупации и Голодомора Маленький Яша попадает вместе с отцом в маленький поселок в Одесской области, где у него завязывается дружба с немецким мальчиком Антоном. Эти отношения, начавшись в сложный 1918 год, пройдут почти через все столетия.

Лента, основанная на романе канадского писателя Дейла Айслера "Антон: маленький мальчик, его друг и русская революция", стала последней для номинанта на "Оскар" и "Золотой Глобус", режиссера Зазы Урушадзе, которого в конце 2019 года не стало.

"Номера"

Режиссеры: Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев

В ролях: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук

Дата выхода: осень 2020

Это первый в истории украинского кино фильм, который снимался без физического присутствия одного из режиссеров, поскольку Олег Сенцов находился в российский колонии, куда был незаконно заключен. Собственно, сюжет фильма-антиутопии касается заключенного общества в целом.

Существует мир Номеров, где все подчинено четким правилам, но происходит сбой. Седьмой влюбился в ту, которую не имеет права любить. Спокойствие власти разрушено, непоколебимые правила вот-вот развалятся, а общество стремится побороть свои страхи и получить свободу. Мировая премьера антиутопіической истории состоялась в рамках 70-го Берлинале.

"Номера", трейлер (видео: YouTube)

Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович

В ролях: Андрей Рымарук, Василь Антоняк, Людмила Билека

Дата выхода: ноябрь 2020

Лучший фильм конкурсной программы 76-го Венецианского кинофестиваля "Горизонты" рассказывает о Донбассе 2025 года. Война завершилась и регион после стольких лет боевых действий становится непригодным для жизни. Теперь украинцам нужно научиться, как быть дальше после всех потерь, смертей среди разрухи. Это приходится делать и герою "Атлантиды" - солдату с посттравматическим расстройством, который возвращается в родной город на Донбассе.

Кстати, все роли в ленте Валентина Васяновича исполняют непрофессиональные актеры, среди которых ветераны АТО, солдаты ВСУ и волонтеры.

Мы есть... Мы рядом

Режиссер: Роман Балаян

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Екатерина Молчанова

Дата выхода: ноябрь 2020

Роман Балаян вернулся в киноиндустрию после длительного перерыва, ведь с момента выхода последнего фильма известного украинского режиссера прошло 12 лет. И вот он снял свой первый украиноязычный фильм "Мы есть... Мы рядом".

Известный киевский врач-хирург делает ошибку в диагнозе семилетнего мальчика, который является крестником героя черно-белой ленты. Пациент умирает на операционном столе и Алексей в шоковом состоянии пишет заявление на увольнение. После этого с героем начинают происходить мистические события. Лишь в конце этого пути Алексей узнает всю правду.

Бесславные крепостные

Режиссер: Роман Перфильев

В ролях: Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Андрей Малинович

Дата выхода: 10 декабря 2020

Приключенческий экшен оригинально подходит к истории крепостного Тараса Шевченко. Судьба сводит героя с японским самураем, что приехал в Украину, убегая от преследования своего императора. Гость учит молодого Тараса приемам традиционных японских боевых искусств. Оказывается, что оба имеют общего врага, поэтому герои решают объединиться и бороться за свободу украинского народа.

Бесславные крепостные (видео: YouTube)

Звезды по обмену

Режиссер: Алексей Даруга

В ролях: Оля Полякова, Дзидзьо

Дата выхода: конец 2020

Семейная комедия, выпуск которой запланирован на конец 2020 года под новогодние праздники, порадует зрителей узнаваемыми звездами шоу-бизнеса, которые играют почти самих себя. Оля Малякова и Фома Михайловский, которые на сцене всегда были непримиримыми соперниками, оказываются в телах друг друга. Герои стремятся вернуть свои жизни обратно. Но судьба распоряжается иначе. Чтобы воплотить свои желания, звездам придется решить семейные и романтические проблемы своего соперника.

Плохие дороги

Режиссер: Наталья Ворожбит

В ролях: Андрей Лелюх, Владимир Гурин, Игорь Колтовский

Дата выхода: 2020 год

Для сценаристки "Киборгов" Натальи Ворожбит это режиссерский дебют, который основан на его же пьесе. Фильм уже успели отобрать на участие в конкурсной программе Недели критики 77-го Венецианского международного кинофестиваля, а значит его стоит дождаться.

Лента "Плохие дороги" состоит из четырех новелл. Все они касаются войны на Донбассе, где главные герои - местные жители и военные. Они живут по обе стороны разграничений, не уверены, что завтра наступит.

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