Топ-8 українських фільмів, на які ми усі з нетерпінням чекаємо

Топ українських фільмів цієї осені (колаж: РБК-Україна)

Після карантину в кінотеатрах стартує показ багатьох цікавих українських кінострічок

Поки кінотеатри потроху виходять з жорстких обмежувальних заходів, українські прокатники та продюсери планують прем’єри стрічок, які глядачі побачать до кінця 2020 року. Сподіваємося, плани не зміняться, і ми побачимо 8 українських фільмів, кожен з яких вартий уваги.

Казка старого мельника

Режисер: Олександр Ітигілов

У ролях: Анна Кошмал, Олексій Богданович, Ада Роговцева, Володимир Горянський, Ірма Вітовська, Остап Ступка, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Олеся Жураківська

Дата виходу: вересень 2020

Сюжет фентезійної стрічки, створеної за мотивами книги Сергія Ухачевського, ілюструє казкову історію, яку старий мельник розповідає дітям біля вогнища. У ній йдеться про бурсака Миколу, що вирушає до пана Адама, аби той навчив грамоті Христину. Та дорогою до вчителя Микола дізнається, що місто охопили злі чари, а сам Адам опинився у полоні. Тож герою доведеться протистояти злу, заручившись підтримкою селян. А глядачі в цей час побачать на екрані колоритні українські краєвиди та зіркових акторів.

Казка старого мельника, трейлер (відео: YouTube)

Антон і червона химера

Режисер: Заза Урушадзе

У ролях: Наталія Рюміна, Сімсон Буббель, Юозас Будрайтіс, Вайва Майнеліте, Регімантас Адомайтіс, Олег Симоненко, Микита Шланчак

Дата виходу: осінь 2020

В центрі сюжету історичного екшену "Антон і червона химера" лежать події, що передували більшовицькій окупації та Голодомору. Маленький Яша потрапляє разом з батьком в маленьке селище на Одещині, де у нього зав’язується дружба з німецьким хлопчиком Антоном. Ці стосунки, розпочавшись у складний 1918 рік, пройдуть майже крізь все сторіччя.

Стрічка, заснована на романі канадського письменника Дейла Айслера "Антон: маленький хлопчик, його друг та російська революція", стала останньою для номінанта на "Оскар" та "Золотий Глобус", режисера Зази Урушадзе, якого в кінці 2019 року не стало.

"Номери"

Режисери: Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв

У ролях: Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук

Дата виходу: осінь 2020

Це перший в історії українського кіно фільм, який знімався без фізичної присутності одного з режисерів, оскільки Олег Сенцов перебував у російський колонії, куди був незаконно ув’язнений. Власне, сюжет фільму-антиутопії стосується ув’язненого суспільства в цілому.

Існує світ Номерів, де все підпорядковано чітким правилам, але стається збій. Сьомий закохався в ту, яку не має права любити. Спокій влади зруйновано, непохитні правила ось-ось розваляться, а суспільство прагне побороти свої страхи і отримати свободу. Світова прем’єра антиутопічної історії відбулася в межах 70-го Берлінале.

"Номери", трейлер (відео: YouTube)

Атлантида

Режисер: Валентин Васянович

У ролях: Андрій Римарук, Василь Антоняк, Людмила Білека

Дата виходу: листопад 2020

Найкращий фільм конкурсної програми 76-го Венеціанського кінофестивалю "Горизонти" розповідає про Донбас 2025 року. Війна завершилась і регіон після стількох років бойових дій стає непридатним для життя. Тепер українцям потрібно навчитись, як бути далі після усіх втрат, смертей серед розрухи. Це доводиться робити і герою "Атлантиди" - солдату з посттравматичним розладом, який повертається у рідне місто на Донбасі.

До речі, всі ролі у стрічці Валентина Васяновича виконують непрофесійні актори, серед яких ветерани АТО, солдати ЗСУ та волонтери.

Ми є... Ми поруч

Режисер: Роман Балаян

У ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Катерина Молчанова

Дата виходу: листопад 2020

Роман Балаян повернувся в кіноіндустрію після тривалої перерви, адже з моменту виходу останнього фільму відомого українського режисера минуло 12 років. І ось він зняв свій перший україномовний фільм "Ми є… Ми поруч".

Відомий київський лікар-хірург робить помилку в діагнозі семирічного хлопчика, який є похресником героя чорно-білої стрічки. Пацієнт помирає на операційному столі і Олексій в шоковому стані пише заяву на звільнення. Після цього з героєм починають відбуватися містичні події. Лише в кінці цього шляху Олексій дізнається всю правду.

Безславні кріпаки

Режисер: Роман Перфільєв

У ролях: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Андрій Малінович

Дата виходу: 10 грудня 2020

Пригодницький екшен оригінально підходить до історії кріпака Тараса Шевченка. Доля зводить героя з японським самураєм, що приїхав до України, тікаючи від переслідування свого імператора. Гість вчить молодого Тараса прийомам традиційних японських бойових мистецтв. Виявляється, що обидва мають спільного ворога, тож герої вирішують об’єднатися і боротися за свободу українського народу.

Безславні кріпаки (відео: YouTube)

Зірки за обміном

Режисер: Олексій Даруга

У ролях: Оля Полякова, Дзідзьо

Дата виходу: кінець 2020

Сімейна комедія, випуск якої заплановано на кінець 2020 року під новорічні свята, порадує глядачів упізнаваними зірками шоу-бізнесу, які грають майже самих себе. Оля Малякова та Фома Михайлівський, які на сцені завжди були непримиренними суперниками, опиняються в тілах один одного. Герої прагнуть повернути свої життя назад. Але доля розпоряджається інакше. Аби втілити свої бажання, зіркам доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого суперника.

Погані дороги

Режисер: Наталія Ворожбит

У ролях: Андрій Лелюх, Володимир Гурін, Ігор Колтовський

Дата виходу: 2020 рік

Для сценаристки "Кіборгів" Наталії Ворожбит це режисерський дебют, який заснований на її ж п’єсі. Фільм вже встигли відібрати на участь у конкурсній програмі Тижня критики 77-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю, а отже його варто дочекатися.

Стрічка "Погані дороги" складається з чотирьох новел. Усі вони стосуються війни на Донбасі, де головні герої - місцеві жителі та військові. Вони живуть по обидві сторони розмежувань, не впевнені, що завтра настане.

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