Топ-8 фільмів, які допоможуть краще зрозуміти чоловіків

Господарі ночі (2007)

Кримінальна драма, режисером якої є Катрін Брейя. Фільм розповідає про життя Віктора, власника нічного клубу в Парижі, який веде подвійне життя. З одного боку, він є успішним бізнесменом, а з іншого - нещасним чоловіком, залученим у світ злочинності і корупції. У його клубі розгортаються темні справи, пов’язані з наркотиками, а також відбуваються складні міжособистісні стосунки.

Потяг на Юму (2007)

Сюжет фільму розгортається навколо шерифа, Джонні Каспера, який намагається доставити небезпечного злочинця на суд у місто Юма, штат Арізона. Під час подорожі на поїзді до Юми шериф і його супутники стикаються з бандою, очолюваною старим знайомим, який прагне звільнити злочинця.

Найп'яніший округ у світі (2012)

Фільм базується на реальних подіях та адаптований за романом Мета Бонта. Дія відбувається в США під час Великої депресії, зокрема в 1930-х роках, у графстві Френклін, штат Вірджинія.

Сюжет розповідає про трьох братів - Бондарантів (у виконанні Тома Гарді, Джейсона Кларка та Шайа Лабефа), які керують незаконним бізнесом з виготовлення та продажу алкоголю в умовах заборони. Вони стикаються з труднощами, зокрема, з корумпованими політиками та кримінальними угрупованнями, які намагаються знищити їхнє підприємство.

Відступники (2012)

Сюжет обертається навколо двох головних персонажів: колишнього злочинця Коліна Саллівана, який працює в поліції, і поліцейського Білу Костігена, що під прикриттям проникає в мафію. Коли обидва чоловіки намагаються знайти один одного, їхні життєві шляхи перетинаються в небезпечній грі, що призводить до заплутаних ситуацій і непередбачуваних наслідків.

Будь-якою ціною (2016)

Кримінальна драма, що розповідає історію двох братів, Тоні та Тревора, які намагаються зберегти свою ферму в Техасі, що знаходиться під загрозою foreclosure. Щоб зібрати необхідні гроші для сплати боргу, вони починають здійснювати серію грабежів місцевих банків. Паралельно з їхніми злочинами розгортається сюжетна лінія про детектива, який переслідує їх.

Чудова сімка (2016)

Сучасна адаптація класичного вестерну 1960 року. Фільм розповідає про семеро мужніх людей, які об'єднуються, щоб захистити невелике містечко Розгар від жорстокого промисловця Бартона Вейда, який тероризує місцевих жителів, намагаючись заволодіти їхньою землею.

Кожен з героїв має свої унікальні навички: від досвідченого стрільця до винахідливого шахрая. Разом вони планують спільну атаку на найманців Вейда.

Запах жінки (1992)

Драма, що розповідає історію молодого студента Чарлі Симза, який підробляє як доглядач для сліпого ветерана армії Френка Слейда. Френк, який втратив зір і став цинічним і пригніченим, планує провести вихідні в Нью-Йорку, що обіцяє бути незабутнім.

Протягом виходу Френк показує Чарлі, як цінувати життя, незважаючи на свої труднощі. Вони відвідують розкішні ресторани, дізнаються про жінок і влаштовують незабутні пригоди.

Джонні Д (2001)

Кримінальний трилер, заснований на реальних подіях, що розповідає історію Джонні Д. (грає Джонні Депп), відомого злочинця, який став легендою у кримінальному світі 1970-х років. Джонні — харизматичний і небезпечний грабіжник банків, який разом зі своєю командою здійснює ряд ризикованих злочинів.