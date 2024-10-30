Топ-8 фильмов, которые помогут лучше понять мужчин

Хозяева ночи (2007)

Криминальная драма, режиссером которой является Катрин Брейя. Фильм рассказывает о жизни Виктора, владельца ночного клуба в Париже, ведущего двойную жизнь. С одной стороны, он является успешным бизнесменом, а с другой - несчастным мужчиной, вовлеченным в мир преступности и коррупции. В его клубе разворачиваются темные дела, связанные с наркотиками, а также сложные межличностные отношения.

Поезд на Юму (2007)

Сюжет фильма разворачивается вокруг шерифа, Джонни Каспера, пытающегося доставить опасного преступника на суд в город Юма, Аризона. Во время путешествия на поезде в Юму шериф и его спутники сталкиваются с бандой, возглавляемой старым знакомым, стремящимся уволить преступника.

Самый пьяный округ в мире (2012)

Фильм базируется на реальных событиях и адаптирован по роману Мэтта Бонта. Действие происходит в США во время Великой депрессии, в частности в 1930-х годах, в графстве Фрэнклин, штат Вирджиния.

Сюжет рассказывает о трех братьях - Бондарантах (в исполнении Тома Гарди, Джейсона Кларка и Шайе Лабефе), которые руководят незаконным бизнесом по изготовлению и продаже алкоголя в условиях запрета. Они сталкиваются с трудностями, в частности, с коррумпированными политиками и криминальными группировками, пытающимися уничтожить их предприятие.

Отступники (2012)

Сюжет оборачивается вокруг двух главных персонажей: бывшего преступника работающего в полиции Колина Салливана и полицейского Белую Костигена, под прикрытием проникающего в мафию. Когда оба мужчины пытаются найти друг друга, их жизненные пути пересекаются в опасной игре, что приводит к запутанным ситуациям и непредсказуемым последствиям.

Любой ценой (2016)

Криминальная драма, рассказывающая историю двух братьев, Тони и Тревора, пытающихся сохранить свою ферму в Техасе, находящейся под угрозой foreclosure. Чтобы собрать необходимые деньги для уплаты долга, они начинают совершать серию грабежей местных банков. Параллельно с их преступлениями разворачивается сюжетная линия о преследующем их детективе.

Великолепная семерка (2016)

Современная адаптация классического вестерна в 1960 году. Фильм рассказывает о семи мужественных людях, которые объединяются, чтобы защитить небольшой городок Розгар от жестокого промышленника Бартона Вейда, терроризирующего местных жителей, пытаясь завладеть их землей.

У каждого из героев есть свои уникальные навыки: от опытного стрелка до изобретательного мошенника. Вместе они планируют совместную атаку на наемников Уэйда.

Запах женщины (1992)

Драма, рассказывающая историю молодого студента Чарли Симза, который подделывает как смотритель для слепого ветерана армии Фрэнка Слэйда. Фрэнк, потерявший зрение и ставший циничным и подавленным, планирует провести выходные в Нью-Йорке, что обещает быть незабываемым.

В течение выхода Фрэнк показывает Чарли, как ценить жизнь, невзирая на свои трудности. Они посещают роскошные рестораны, узнают о женщинах и устраивают незабываемые приключения.

Джонни Д (2001)

Уголовный триллер, основанный на реальных событиях, рассказывающий историю Джонни Д. (играет Джонни Депп), известного преступника, ставшего легендой в криминальном мире 1970-х годов. Джонни — харизматичный и опасный грабитель банков, совершающий вместе со своей командой ряд рискованных преступлений.