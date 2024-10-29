"Емілія Перес": 5 причин подивитися фільм з Селеною Гомес, який "порвав" Канни
Цього року у основній конкурсній програмі Каннського кінофестивалю був представлений фільм Жака Одіяра "Емілія Перес", головні ролі у якому виконали відомі голлівудські акторки Зої Салдана та Селена Гомес. Стрічка стала фаворитом Канн, завоювала серця критиків й виборола нагороду за найкращу жіночу роль, а також Призу журі та приз за найкращу музику.
7 листопада "Емілія Перес" виходить в український прокат. Напередодні старту прокату, РБК-Україна (проект Styler) називає п'ять причин, чому варто подивитись "Емілія Перес" у кіно.
Іменитий режисер
"Емілія Перес" - це нова стрічка володаря "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, "Срібного лева" Венеційського міжнародного кінофестивалю, премій BAFTA і "Сезар" французького режисера Жака Одіяра. Раніше він зняв такі відомі фільми, як "Іржа та кістка" й "Брати Сістерс".
Жак Одіяр (фото: Вікіпедія)
Зірковий склад
Головні ролі у цій французькій драмі виконали світові зірки: Зої Салдана, яку глядач знає за кінофраншизами "Аватар" й "Вартові галактики", а також Селена Гомес ("До кінця світу", "Дощовий день у Нью-Йорку", "Відвʼязні канікули"). Гомес, яка ще є й співачкою, записала для фільму оригінальну пісню "Mi Camino". Крім того у фільмі зіграли Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон. Всі чотири акторки отримали Приз Каннського кінофестивалю за Найкращу жіночу роль.
Кадр з фільму "Емілія Перес"
Суміш жанрів
"Емілія Перес" - це не тільки драма. Стрічка поєднує в собі одразу декілька жанрів, які зазвичай не перетинаються між собою. Тут є елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Все разом створює унікальний жанровий мікс, який раніше в кіновиробництві не зустрічався.
Кадр з фільму "Емілія Перес"
Крутий саундтрек
Оригінальну музику та пісні до фільму написали відомі французькі музиканти: композитор Клеман Дюколь і співачка Каміль Дальме. Перший відомий тим, що раніше працював над мюзиклом "Аннетт" Леоса Каракса з Адамом Драйвером та Маріон Котіяр. У свою чергу Каміль випустила 5 студійних альбомів й також брала участь у зйомках різноманітних фільмів та серіалів.
Заворожуючі танці
Хореографію для "Емілії Перес" ставив всесвітньо відомий хореограф Дам'єн Жале, який раніше працював з Лукою Ґуаданьїно над фільмом "Суспірія" та Полом Томасом Андерсоном над мюзиклом "Аніма".
Кадр з фільму "Емілія Перес"
Про що фільм
Сюжет фільму "Емілія Перес" обертається навколо адвокатки Ріти, яка працює в компанії, що допомагає злочинцям уникнути покарання.
Одного разу вона отримує незвичайне завдання: допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу та змінити своє життя.
Щоб здійснити цей план, вони вирішують створити нову особистість - жінку на ім'я Емілія Перес.
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